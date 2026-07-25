Bank Holiday : अगर आप आज, 25 जुलाई 2026 को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह जरूर पता कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद। क्योंकि हर महीने की तरह इस बार भी बैंक छुट्टियों का शेड्यूल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार तय किया गया है।

हालांकि, बैंकों की छुट्टियां पूरे देश में एक जैसी नहीं होतीं। कुछ छुट्टियां राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती हैं, जबकि कई राज्यों में स्थानीय त्योहारों और खास अवसरों के कारण बैंक बंद रहते हैं। ऐसे में जानिए आज किन जगहों पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी और किन शहरों में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे।

आज बैंक बंद है या खुले?

आज यानी 25 जुलाई 2026 को देशभर में बैंक बंद रहेंगे। इसकी वजह महीने का चौथा शनिवार है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहती है। ऐसे में आज सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में नियमित कामकाज नहीं होगा।

आज बैंक काउंटर पर कैश जमा करने, चेक जमा करने, पासबुक अपडेट कराने, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने और अन्य शाखा आधारित सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर आपका कोई जरूरी काम बैंक ब्रांच में जाकर ही पूरा हो सकता है तो आपको अगले कार्य दिवस तक इंतजार करना पड़ सकता है।

ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी?

ग्राहकों के लिए बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे।

इसके अलावा कैश निकासी और अन्य डिजिटल भुगतान सेवाएं भी सामान्य रूप से चालू रहेंगी। हालांकि, किसी तकनीकी समस्या के दौरान कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

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Interest Certificate : अगर आप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक जरूरी दस्तावेज इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी है। बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला यह सर्टिफिकेट आपके खाते में पूरे वित्त वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किए गए ब्याज का पूरा विवरण देता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…