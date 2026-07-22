Today Bank Holiday : आप किसी जरूरी काम से अगर आज बैंक जाने का सोच रहे है तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 22 जुलाई को बैंक की छुट्टी है। हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में नहीं है। भारत में बैंक की छुट्टियां सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश सीमित नहीं होती है बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार और विशेष अवसरों के पर भी अलग-अलग होती हैं।

जरूरी नहीं कि अगर एक राज्य या शहर में बैंक बंद हों, वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक राज्य में सभी बैंक शाखाएं बंद रहती हैं, जबकि दूसरे राज्य में बैंक सामान्य रूप से काम करते हैं। ऐसे में बैंक जाने से पहले चेक करें कि आपके शहर में बैंक खुले है या नहीं…

आज बैंक बंद है या खुले?

आज 22 जुलाई 2026, बुधवार को खर्ची पूजा की वजह से अगरतला में बैंक की छुट्टी है। ऐसे में आज यहां पर बैंक काउंटर पर कैश जमा करने, चेक जमा करने, पासबुक अपडेट कराने, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने और अन्य शाखा आधारित सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर आपका कोई जरूरी काम बैंक ब्रांच में जाकर ही पूरा हो सकता है तो आपको अगले कार्य दिवस तक इंतजार करना पड़ सकता है।

ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी

ग्राहकों के लिए बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा ATM से कैश निकासी और अन्य डिजिटल भुगतान सेवाएं भी सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

जरूरी जानकारी

अगर आपको कैश जमा करना है, कोई जरूरी दस्तावेज जमा करना है या ऐसा काम पूरा करना है जिसके लिए बैंक ब्रांच जाना जरूरी है तो आज छुट्टी होने की वजह से यह काम नहीं हो पाएगा। कुछ ऑफलाइन बैंकिंग प्रक्रियाओं और चेक से जुड़े कामकाज में भी छुट्टी के कारण अतिरिक्त समय लग सकता है।

यह भी पढ़ें: अब डिफॉल्टर अपनी जब्त संपत्ति वापस नहीं खरीद पाएंगे?

अगर कोई व्यक्ति बैंक का लोन नहीं चुका पाता और बैंक उसकी संपत्ति जब्त कर लेता है, तो क्या वही व्यक्ति बाद में उस संपत्ति को दोबारा खरीद सकता है? अब इसका जवाब ‘नहीं’ है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिफॉल्ट किए गए कर्ज के बदले बैंकों के पास आने वाली संपत्तियों यानी Specified Non-Financial Assets (SNFAs) के लिए नए नियम जारी किए हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…