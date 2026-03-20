Today Bank Holiday: आप अगर आज यानी 20 मार्च 2026, शुक्रवार को किसी काम से बैंक जाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के मार्च महीने के हॉलिडे कलेंडर के अनुसार आज बैंक की छुट्टी है।

भारत में बैंक की छुट्टियां केवल राष्ट्रीय अवकाश तक सीमित नहीं होती है बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार और विशेष अवसरों के पर भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग छुट्टियां होती हैं।

एक राज्य या शहर में बैंक बंद हों, तो जरूरी नहीं होता है कि वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो। ऐसे बैंक जाने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके शहर में आज बैंक खुले हैं या नहीं…

आज 20 मार्च को बैंक खुले है या बंद?

आज यानी 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) को ईद-उल-फितर (रमजान) की वजह से कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंक की छुट्टी है। बता दें कि आरबीआई ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

मार्च 2026 बैंक की छुट्टियां

तारीखदिनछुट्टी का कारणकिस शहर में बंद रहेंगे बैंक
1 मार्चरविवारसाप्ताहिक अवकाशसभी शहर
2 मार्चसोमवारहोलिका दहनकानपुर, लखनऊ
3 मार्चमंगलवारहोली15 राज्यों के शहर
4 मार्चबुधवारहोली/होली दूसरा दिन – धुलेटी/याओसांग दूसरा दिन17 राज्यों के शहर
8 मार्चरविवारसाप्ताहिक अवकाशसभी शहर
13 मार्चशुक्रवारचापचर कुटआइजोल
14 मार्चशनिवारदूसरा शनिवारसभी शहर
15 मार्चरविवारसाप्ताहिक अवकाशसभी शहर
17 मार्चमंगलवारशब-ए-कद्रजम्मू और श्रीनगर
19 मार्चगुरुवारगुड़ी पड़वा, उगादी और नवरात्रि की शुरुआत11 राज्यों के शहर
20 मार्चशुक्रवारईद-उल-फितर (रमजान)कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
21 मार्चशनिवाररमजान ईद और सरहुलसभी शहर
22 मार्चरविवारसाप्ताहिक अवकाशसभी शहर
26 मार्चगुरुवारश्री रामनवमी13 राज्यों के शहर
27 मार्चशुक्रवारश्री राम नवमी6 राज्यों के शहर
28 मार्चशनिवारदूसरा शनिवारसभी शहर
29 मार्चरविवारसाप्ताहिक अवकाशसभी शहर
31 मार्चमंगलवारश्री महावीर जयंती15 राज्यों के शहर

सोर्स – भारतीय रिजर्व बैंक

छुट्टी के दिन भी मिलती रहेंगी ये सुविधाएं

आज भले ही कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजमर्रा की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहती हैं, जिससे ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है।

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