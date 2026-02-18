Bank Holiday Today: अगर आप किसी काम से आज यानी 18 फरवरी 2026 (बुधवार) को बैंक जाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फरवरी महीने के लिए बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक आज बैंक की छुट्टी है।

भारत में बैंक की छुट्टियां सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार तक सीमित नहीं होती है। बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार पर भी होती हैं। जरूरी नहीं होता है कि अगर एक राज्य या शहर में बैंक बंद हों, वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो। ऐसे में बैंक जाने से पहले चेक करें लें कि आज आपके शहर में बैंक खुले है या नहीं…

आज 18 फरवरी को बैंक बंद है या खुले?

आज 18 फरवरी 2026 (बुधवार) को लोसार पर्व के वजह से गंगटोक में बैंक की छुट्टी है। बता दें आरबीआई ने इन छुट्टियों कोतीन कैटेगिरी बांटा हुआ है। इसमें Holidays under Negotiable Instruments Act. Holiday under the Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं

भले ही 18 फरवरी 2026 को बैंक की छुट्टी है। लेकिन आप कुछ डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं यानी ये सेवाएं छुट्टी के दिन भी मिलती है। इसमें यूपीआई से नेट बैंकिंग तक शामिल है। आप यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर और पैसे मांगा भी सकते हैं। मोबाइल, बिजली और डीटीएच जैसे बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

फरवरी 2026 के लिए बैंक की छुट्टियां

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 फरवरी 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी पूरे देश में 8 फरवरी 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी पूरे देश में 14 फरवरी 2026 शनिवार दूसरा शनिवार पूरे देश में 15 फरवरी 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी पूरे देश में 18 फरवरी 2026 बुधवार लोसार पर्व गंगटोक 19 फरवरी 2026 गुरुवार छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती बेलापुर, नागपुर, मुंबई 20 फरवरी 2026 शुक्रवार राज्य स्थापना दिवस आइजोल, ईटानगर 22 फरवरी 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी पूरे देश में 28 फरवरी 2026 शनिवार चौथा शनिवार पूरे देश में

