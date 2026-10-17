Bank Holiday Today : अगर आप आज किसी काम से बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो यहां खबर आपके काम की है। बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अक्टूबर महीने में त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों के कारण अलग-अलग तारीखों पर अलग-अलग शहरों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है।

आज शनिवार, 17 अक्टूबर को भी कुछ जगहों पर बैंक की छुट्टी है। रिजर्व बैंक के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक,आज महा सप्तमी के अवसर पर त्रिपुरा में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। दुर्गा पूजा के दौरान इस पर्व का खास महत्व है।

हालांकि, आज महीने का तीसरा शनिवार होने के कारण देश के बाकी हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे, बशर्ते वहां कोई स्थानीय छुट्टी न हो। RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।

अक्टूबर 2026 में कब कब बंद रहेंगे बैंक?

तारीख दिन छुट्टी / कारण किन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती देशभर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 4 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 10 अक्टूबर शनिवार दूसरा शनिवार और महालया अमावस्या देशभर में दूसरा शनिवार; कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में महालया अमावस्या 11 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 17 अक्टूबर शनिवार महा सप्तमी अगरतला 18 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 19 अक्टूबर सोमवार दशहरा, महाष्टमी, महानवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना, रांची और शिलांग में बंद रहेंगे 20 अक्टूबर मंगलवार विजयादशमी और दुर्गा पूजा गंगटोक और इंफाल को छोड़कर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे 21 अक्टूबर बुधवार विजयादशमी और दुर्गा पूजा अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बंद रहेंगे। 22 अक्टूबर गुरुवार दुर्गा पूजा/दशैन गंगटोक 23 अक्टूबर शुक्रवार दुर्गा पूजा/दशैन गंगटोक 24 अक्टूबर शनिवार चौथा शनिवार देशभर में 25 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में 26 अक्टूबर सोमवार लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बंद रहेंगे 29 अक्टूबर गुरुवार करवा चौथ शिमला 31 अक्टूबर शनिवार सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती अहमदाबाद

सोर्स – भारतीय रिजर्व बैंक

जारी रहेंगी ऑनलाइन सेवाएं

आम तौर पर बैंक शाखाएं बंद होने पर भी ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके अलावा एटीएम से नकदी निकालने और बैलेंस चेक करने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं।

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