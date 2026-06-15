Bank Holiday Today: अगर आप किसी जरूरी काम से बैंक जाने का सोच रहे है तो यहां खबर आपके काम की हो सकती है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक आज यानी 15 जून को रज संक्रांति की वजह से बैंक की छुट्टी है।
भारत में बैंक की छुट्टियां सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश सीमित सीमित नहीं होती है बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार और विशेष अवसरों के पर भी अलग-अलग होती हैं।
ऐसे में बैंक जाने से पहले जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं…
आज 15 जून को बैंक खुले है या बंद?
आज 15 जून को YMA Day/Raja Sankranti की वजह से आइजोल, भुवनेश्वर में बैंक बंद है।
जून बैंक हॉलिडे लिस्ट 2026
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे
|7 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|13 जून 2026
|शनिवार
|दूसरा शनिवार (2nd Saturday)
|पूरे भारत में
|14 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|15 जून 2026
|सोमवार
|YMA Day / राजा संक्रांति
|आइजोल, भुवनेश्वर
|21 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|25 जून 2026
|गुरुवार
|मुहर्रम
|विजयवाड़ा
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|मुहर्रम / आशूरा
|दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल, अगरतला
|27 जून 2026
|शनिवार
|चौथा शनिवार (4th Saturday)
|पूरे भारत में
|28 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|29 जून 2026
|सोमवार
|संत गुरु कबीर जयंती
|शिमला
|30 जून 2026
|मंगलवार
|रेमा नी त्योहार
|आइजोल
मिलती है ये ऑनलाइन सुविधाएं
भले ही आज कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजाना की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। बैंक की छुट्टी के दिन भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं, जिससे ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता।
मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं –
- नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 24×7 लॉग-इन की सुविधा।
- बिजली, पानी, मोबाइल और डीटीएच जैसे बिलों का ऑनलाइन भुगतान आदि।
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एचडीएफसी बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 10 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ोतरी की है। नए रेट 8 जून से लागू हो गए हैं। इस बदलाव का असर MCLR से जुड़े होम लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है। ऐसे ग्राहकों की EMI बढ़ सकती है या फिर लोन चुकाने की अवधि लंबी हो सकती है।
अगर आपका होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन HDFC बैंक की MCLR से जुड़ा है, तो आने वाले समय में आपकी EMI बढ़ सकती है। आइए जानते है…