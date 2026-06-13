Bank Holiday Today : अगर आप आज किसी जरूरी काम से बैंक शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। हर महीने की तरह जून में भी कुछ दिन ऐसे हैं, जब बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में ग्राहकों के लिए बैंक की छुट्टियों की जानकारी होना जरूरी है।
आज बैंक बंद है या खुले?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक सभी सरकारी और निजी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। आज जून महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए देशभर में अधिकांश बैंक शाखाओं में छुट्टी है।
जून बैंक हॉलिडे लिस्ट 2026
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे
|7 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|13 जून 2026
|शनिवार
|दूसरा शनिवार (2nd Saturday)
|पूरे भारत में
|14 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|15 जून 2026
|सोमवार
|YMA Day / राजा संक्रांति
|आइजोल, भुवनेश्वर
|21 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|25 जून 2026
|गुरुवार
|मुहर्रम
|विजयवाड़ा
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|मुहर्रम / आशूरा
|दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल, अगरतला
|27 जून 2026
|शनिवार
|चौथा शनिवार (4th Saturday)
|पूरे भारत में
|28 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|29 जून 2026
|सोमवार
|संत गुरु कबीर जयंती
|शिमला
|30 जून 2026
|मंगलवार
|रेमा नी त्योहार
|आइजोल
मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं
हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों के लिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। इसलिए नकदी निकासी, फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन भुगतान जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं।
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एचडीएफसी बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 10 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ोतरी की है। नए रेट 8 जून से लागू हो गए हैं। इस बदलाव का असर MCLR से जुड़े होम लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है। ऐसे ग्राहकों की EMI बढ़ सकती है या फिर लोन चुकाने की अवधि लंबी हो सकती है।
अगर आपका होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन HDFC बैंक की MCLR से जुड़ा है, तो आने वाले समय में आपकी EMI बढ़ सकती है। आइए जानते है…