Bank Holiday Today : अगर आप आज किसी जरूरी काम से बैंक शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। हर महीने की तरह जून में भी कुछ दिन ऐसे हैं, जब बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में ग्राहकों के लिए बैंक की छुट्टियों की जानकारी होना जरूरी है।

आज बैंक बंद है या खुले?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक सभी सरकारी और निजी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। आज जून महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए देशभर में अधिकांश बैंक शाखाओं में छुट्टी है।

जून बैंक हॉलिडे लिस्ट 2026

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे 7 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 13 जून 2026 शनिवार दूसरा शनिवार (2nd Saturday) पूरे भारत में 14 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 15 जून 2026 सोमवार YMA Day / राजा संक्रांति आइजोल, भुवनेश्वर 21 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 25 जून 2026 गुरुवार मुहर्रम विजयवाड़ा 26 जून 2026 शुक्रवार मुहर्रम / आशूरा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल, अगरतला 27 जून 2026 शनिवार चौथा शनिवार (4th Saturday) पूरे भारत में 28 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 29 जून 2026 सोमवार संत गुरु कबीर जयंती शिमला 30 जून 2026 मंगलवार रेमा नी त्योहार आइजोल

मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं

हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों के लिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। इसलिए नकदी निकासी, फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन भुगतान जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं।

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एचडीएफसी बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 10 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ोतरी की है। नए रेट 8 जून से लागू हो गए हैं। इस बदलाव का असर MCLR से जुड़े होम लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है। ऐसे ग्राहकों की EMI बढ़ सकती है या फिर लोन चुकाने की अवधि लंबी हो सकती है।

अगर आपका होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन HDFC बैंक की MCLR से जुड़ा है, तो आने वाले समय में आपकी EMI बढ़ सकती है। आइए जानते है…