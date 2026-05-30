Bank Holiday June 2026: मई का महीना खत्म होने वाला है और जून महीने की शुरुआत होने वाली है। अगर आप अगले महीने किसी काम से बैंक जाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अगले महीने कुल 11 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं।

इसमें सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा, दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार की छुट्टी भी शामिल है। भारत में बैंक की छुट्टियां सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश सीमित सीमित नहीं होती है बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार और विशेष अवसरों के पर भी अलग-अलग होती हैं। ऐसे में बैंक जाने से पहले जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं…

जून 2026 बैंक हॉलिडे लिस्ट

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे 7 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 13 जून 2026 शनिवार दूसरा शनिवार (2nd Saturday) पूरे भारत में 14 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 15 जून 2026 सोमवार YMA Day / राजा संक्रांति आइजोल, भुवनेश्वर 21 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 25 जून 2026 गुरुवार मुहर्रम विजयवाड़ा 26 जून 2026 शुक्रवार मुहर्रम / आशूरा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल, अगरतला 27 जून 2026 शनिवार चौथा शनिवार (4th Saturday) पूरे भारत में 28 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 29 जून 2026 सोमवार संत गुरु कबीर जयंती शिमला 30 जून 2026 मंगलवार रेमा नी त्योहार आइजोल

मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं

ग्राहक बैंक की छुट्टी होने के बावजूद कई जरूरी वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। छुट्टी के दिन इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अकाउंट से जुड़ी ज्यादातर सुविधाएं पहले की तरह उपलब्ध रहती हैं।

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मई महीना खत्म होने और जून महीने की शुरुआत होने में कुछ दिन बाकी है। महीने की शुरुआत यानी 1 जून से कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में गैस सिलेंडर की कीमतों, बैंकिंग सेवाओं, UPI पेमेंट, रेलवे और PAN कार्ड से जुड़े नियम शामिल है। जो आपकी जेब में सीधा असर हो पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में…