Bank Holiday News: अगर आप 11 से 15 सितंबर 2026 के बीच किसी काम से बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक 5 दिन तक बंद रह सकते हैं।

अच्छी बात यह है कि 9 और 10 सितंबर को देशभर की लगभग सभी बैंक शाखाएं अपने तय समय पर खुलेंगी। कैश जमा करना हो या ड्राफ्ट बनवाना हो, ये सारे काम गुरुवार तक बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते हैं।

11-15 सितंबर के बीच कब-कहां बंद रहेंगे बैंक?

11 सितंबर: नगर निकाय चुनावों के लिए होने वाले मतदान के चलते 11 सितंबर को जयपुर में बैंक की छुट्टी रहने वाली है। 12 सितंबर: महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंकों का आधिकारिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही असम में श्रीमंत शंकरदेव तिरोभाव तिथि का पर्व भी है। 13 सितंबर: रविवार का नियमित साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे देश में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे। 14 सितंबर: गणेश चतुर्थी, विनायक व्रत और हरतालिका तीज के त्योहारों के चलते 14 सितंबर को मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर, बेलापुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे। 15 सितंबर: जैन समाज का महापर्व संवत्सरी, ओडिशा का कृषि उत्सव नुआखाई और कुछ राज्यों में गणेश पूजा के दूसरे दिन का अवकाश की वजह से अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पणजी में 15 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे।

बैंक की छुट्टियों के दौरान भी ये सुविधाएं मिलती रहेंगी

बैंक की छुट्टियों के दौरान भी UPI और नेट बैंकिंग 24 घंटे चालू रहेंगे। आप सामान्य दिनों की तरह एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। हालांकि, लगातार छुट्टियों की वजह से कैश की किल्लत हो सकती है। इसी वजह से 10 सितंबर तक अपनी जरूरत का कैश निकाल कर रखना समझदारी होगी।

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तुरंत करें ये काम

पासबुक एंट्री या ब्रांच में होने वाले किसी भी जरूरी काम को 10 तारीख तक जरूर निपटा लें। अगर किसी को चेक देना है या आपका कोई चेक क्लियरेंस के लिए पेंडिंग है, तो उसके लिए भी आपके पास गुरुवार तक का समय है।

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जर्मनी की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्सवैगन ने अपने 89 साल के इतिहास का सबसे बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पेश किया है। शुक्रवार को कंपनी के सुपरवाइजरी बोर्ड ने सर्वसम्मति से ‘Future Plan 2030’ को मंजूरी दी, जिसके तहत करीब 1 लाख नौकरियां खत्म की जाएंगी और कंपनी अपनी कारों की मॉडल रेंज को लगभग आधा कर देगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…