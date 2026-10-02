Bank Holiday Today : आज 2 अक्टूबर को बैंक बंद है या खुले? जानें क्या गांधी जयंती पर RBI ने आपके शहर में दी है सरकारी छुट्टीआज 2 अक्टूबर, शुक्रवार को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर बैंक की छुट्टी को लेकर ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट है। अगर आपको आज कोई ऐसा काम है जो बैंक की शाखा जाकर हो सकता है और आप बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले पता कर लें कि आज बैंक खुले हैं या बंद।

महात्मा गांधी जयंती के कारण आज देशभर में बैंक की शाखाओं में छुट्टी रहेगी। इसका मतलब है कि शाखा में जाकर किए जाने वाले सामान्य बैंकिंग काम आज नहीं हो सकेंगे। ऐसे में अगर आपका कोई जरूरी काम है, तो आपको इसके लिए अगले कार्यदिवस का इंतजार करना पड़ सकता है।

अक्टूबर में कुल 16 दिन बंद रहेंगे बैंक

तारीख दिन छुट्टी / कारण किन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती देशभर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 4 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 10 अक्टूबर शनिवार दूसरा शनिवार और महालया अमावस्या देशभर में दूसरा शनिवार; कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में महालया अमावस्या 11 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 17 अक्टूबर शनिवार महा सप्तमी अगरतला 18 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में बैंक का अवकाश रहेगा 19 अक्टूबर सोमवार दशहरा, महाष्टमी, महानवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना, रांची और शिलांग में बंद रहेंगे 20 अक्टूबर मंगलवार विजयादशमी और दुर्गा पूजा गंगटोक और इंफाल को छोड़कर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे 21 अक्टूबर बुधवार विजयादशमी और दुर्गा पूजा अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बंद रहेंगे। 22 अक्टूबर गुरुवार दुर्गा पूजा/दशैन गंगटोक 23 अक्टूबर शुक्रवार दुर्गा पूजा/दशैन गंगटोक 24 अक्टूबर शनिवार चौथा शनिवार देशभर में 25 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में 26 अक्टूबर सोमवार लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बंद रहेंगे 29 अक्टूबर गुरुवार करवा चौथ शिमला 31 अक्टूबर शनिवार सरदार वल्लभभाई पटेल जयंत अहमदाबाद

सोर्स – भारतीय रिजर्व बैंक

हालांकि, बैंक की शाखाएं बंद होने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग से जुड़े कई काम जारी रहेंगे। ग्राहक जरूरत के हिसाब से एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: टेक की दुनिया के 5 सबसे अमीर भारतीय

भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं।

इनमें शिव नादर 28.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे आगे हैं। वहीं अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं…