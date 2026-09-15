Bank Holiday Today: अगर आज आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो शाखा जाने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। 15 सितंबर को कई त्योहारों के कारण कुछ शहरों में बैंकों की छुट्टी रहेगी, जबकि अन्य जगहों पर बैंक सामान्य रूप से खुलेंगे।

आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक आज किन शहरों में बैंक बंद हैं और कहां बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी, यहां पूरी जानकारी जानें…

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आज बैंक बंद है या खुले?

आज संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष)/नुआखाई/गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन) के चलते अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पणजी में बैंक की छुट्टी है। ऐसे में आपको अगर आज नकदी जमा करनी है, चेक क्लियर कराना है, तो यह काम आज नहीं हो पाएगा।

इन छुट्टियों को रिजर्व बैंक ने तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

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इस सप्ताह कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

– 18 सितंबर: यूनिटेरियन वर्षगांठ दिवस के चलते शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

ये डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं मिलती रहेंगी

बैंक शाखाएं बंद होने पर भी ग्राहकों को कई ऑनलाइन सेवाएं मिलती रहेंगी।

– नेट बैंकिंग में कभी भी लॉग इन कर सकते हैं।

– मोबाइल, DTH और अन्य बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

– UPI, IMPS और NEFT जैसी डिजिटल सेवाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

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क्या आपको लगता है कि एक बार क्रेडिट स्कोर कम हो गया तो वह हमेशा ऐसा ही रहेगा? ऐसा नहीं है। अच्छी वित्तीय आदतें अपनाकर कई लोग 6 महीने के भीतर अपने स्कोर में सुधार देखना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट या जादुई तरीका नहीं, बल्कि सही प्लान और नियमित भुगतान सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…