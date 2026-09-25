Today Bank Holiday : अगर आज आपको बैंक से जुड़ा कोई ऐसा काम है जो सिर्फ बैंक की ब्रांच जाकर हो सकता है तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक, आज कुछ शहरों के बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। दरअसल, स्थानीय त्योहार और क्षेत्रीय आयोजनों के चलते अलग-अलग राज्यों में बैंक हॉलिडे अलग-अलग होते हैं।

आज कहां और क्यों बंद है बैंक?

आज 25 सितंबर को इंद्र जात्रा के चलते गंगटोक में बैंक नहीं खुलेंगे। यहां पर सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको नकदी जमा करना या कोई ऐसा काम है जो शाखा में जाकर हो सकता है तो यह काम आज नहीं हो पाएगा।

इस सप्ताह कब और कहां बंद रहेंगे बैंक?

– 26 सितंबर: चौथा शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

3 दिन और लगातर बंद रह सकते हैं बैंक

28, 29 और 30 सितंबर को बैंक कर्मचारी तीन दिवसीय हड़ताल पर रहने वाले हैं। जिसके चलते तीन दिन तक बैंक शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि यदि हड़ताल होती है तो वे मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक प्रतिनिधि केंद्र और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें।

मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं

बैंक हॉलिडे के दिन भी ग्राहक कई तरह की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पैसों का लेनदेन जारी रहेगा। इसके अलावा ग्राहक अपने अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। यूपीआई ऐप्स के जरिए मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल का भुगातान कर सकते हैं। एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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बैंक ग्राहकों के लिए काम की खबर है। 28 सितंबर से शुरू होने वाली तीन दिन की प्रस्तावित बैंक हड़ताल को देखते हुए सरकार ने रविवार को भी बैंक खोलने का फैसला किया है। 27 सितंबर को रविवार होने के बावजूद देशभर में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे, ताकि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े। यहां पढ़ें पूरी खबर…