अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो अगले कुछ दिनों का शेड्यूल जरूर देख लें। जून के आखिरी कुछ दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में कई अवसरों पर बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में बैंक शाखा जाने से पहले छुट्टियों की सूची जांच लेना बेहतर होगा।

26 जून से 30 जून 2026 के बीच अलग-अलग राज्यों में कुल 5 दिनों तक बैंक अवकाश रहेगा। इन छुट्टियों में क्षेत्रीय पर्व, रविवार और चौथा शनिवार शामिल हैं। आइए जानते हैं 26 से 30 जून के बीच किस दिन और किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे…

26 से 30 जून 2026 तक बैंक अवकाश की सूची

– 26 जून 2026 (शुक्रवार): मुहर्रम / आशूरा के अवसर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल और अगरतला में बैंक बंद रहेंगे।

– 27 जून 2026 (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक अवकाश रहेगा।

– 28 जून 2026 (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के चलते पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे।

– 29 जून 2026 (सोमवार): संत गुरु कबीर जयंती के अवसर पर शिमला में बैंकों में अवकाश रहेगा।

– 30 जून 2026 (मंगलवार): रेमा नी त्योहार के कारण आइजोल में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

जून 2026 बैंक हॉलिडे लिस्ट

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे 7 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 13 जून 2026 शनिवार दूसरा शनिवार (2nd Saturday) पूरे भारत में 14 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 15 जून 2026 सोमवार YMA Day / राजा संक्रांति आइजोल, भुवनेश्वर 21 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 25 जून 2026 गुरुवार मुहर्रम विजयवाड़ा 26 जून 2026 शुक्रवार मुहर्रम / आशूरा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल, अगरतला 27 जून 2026 शनिवार चौथा शनिवार (4th Saturday) पूरे भारत में 28 जून 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में 29 जून 2026 सोमवार संत गुरु कबीर जयंती शिमला 30 जून 2026 मंगलवार रेमा नी त्योहार आइजोल

डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं मिलती रहेंगी

ग्राहक बैंक की छुट्टी होने के बावजूद कई जरूरी वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। छुट्टी के दिन इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अकाउंट से जुड़ी ज्यादातर सुविधाएं पहले की तरह उपलब्ध रहती हैं।

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