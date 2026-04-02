Today Bank Holiday: भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2026 के लिए बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार आज 2 अप्रैल 2026 को बैंक की छुट्टी है। देश में बैंक की छुट्टियां सिर्फ राष्ट्रीय अवकाश तक सीमित नहीं होती है बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार और विशेष अवसरों के पर भी अलग-अलग होती हैं। अगर आप आज किसी काम से बैंक जाने का सोच रहे है तो यह जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं…

आज 2 अप्रैल को बैंक खुले है या बंद?

पुण्य गुरुवार की वजह से आज 2 अप्रैल 2026 को कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक की छुट्टी है। बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

मिलती रहेंगी ये सुविधाएं

भले ही आज पुण्य गुरुवार की वजह से कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन अधिकतर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं।

बैंक हॉलिडे लिस्ट अप्रैल 2026

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 अप्रैल 2026 बुधवार बैंक क्लोजिंग / वार्षिक लेखा बंद पूरे देश में (मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, झारखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) 2 अप्रैल 2026 गुरुवार विशेष बैंक अवकाश केरल 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार सरहुल / क्षेत्रीय अवकाश पूरे देश में (त्रिपुरा, असम, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) 14 अप्रैल 2026 मंगलवार डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती / विषु / बिहू पूरे देश में (मिजोरम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) 15 अप्रैल 2026 बुधवार बोहाग बिहू / बंगाली नववर्ष त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश 16 अप्रैल 2026 गुरुवार बोहाग बिहू गुवाहाटी 20 अप्रैल 2026 सोमवार बसव जयंती बेंगलुरु 21 अप्रैल 2026 मंगलवार गरिया पूजा अगरतला

सोर्स – भारतीय रिजर्व बैंक

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2026 के लिए बैंक छुट्टियों की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक, 1 अप्रैल को बैंक की छुट्टी के साथ-साथ इस हफ्ते 3 और दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…