Today Bank Holiday: अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा है। ऐसे में अलग-अलग राज्यों में त्योहारों के हिसाब से बैंकों की छुट्टियां भी पड़ रही हैं। आज यानी 23 अक्टूबर को भी एक शहर में बैंक बंद रहने वाले हैं ऐसे में अगर आपको किसी काम से आज बैंक जाना है तो पहले जान लें कि आज आपके शहर में बैंक खुले रहेंगे या नहीं…

23 अक्टूबर को बैंक खुले है या बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के मुताबिक, 23 अक्टूबर को गंगटोक में दुर्गा पूजा (दसैं) के मौके पर बैंक बंद है। यहां पर सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक बंद है। ऐसे में अगर आपको आज नकदी जमा करनी है या किसी शाखा में जाकर बैंकिंग का काम करना है, तो यह काम आज नहीं हो पाएगा।

अक्टूबर बैंक हॉलिडे लिस्ट

तारीख दिन छुट्टी / कारण किन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे 24 अक्टूबर शनिवार चौथा शनिवार देशभर में 25 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देशभर में 26 अक्टूबर सोमवार लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बंद रहेंगे 29 अक्टूबर गुरुवार करवा चौथ शिमला 31 अक्टूबर शनिवार सरदार वल्लभभाई पटेल जयंत अहमदाबाद

मिलती रहेंगी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं

ग्राहक बैंकों की ब्रांच बंद होने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ATM से कैश भी निकाल सकते हैं।

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भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं।

इनमें शिव नादर 28.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे आगे हैं। वहीं अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं…

