Bank Holiday Today: अगर आप आज 22 सितंबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ही पता कर लीजिए कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक आज कुछ शहर में बैंक की छुट्टी रहने वाली है…

आज कहां और क्यों है बैंक की छुट्टी?

आज यानी मंगलवार 22 सितंबर को करमा पूजा के कारण रांची में बैंक नहीं खुलेंगे। यहां सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एक्सिस, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद हैं।

ऐसे में आपको अगर नकदी जमा करनी है या किसी शाखा में जाकर बैंकिंग का काम करना है, तो यह काम आज नहीं हो पाएगा।

देश के बाकी राज्यों में खुली रहेंगी बैंक ब्रांच?

झारखंड के अलावा देश के बाकि सभी राज्यों दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु आदि में बैंक खुले है।

इस सप्ताह कब-कब और कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

– 23 सितंबर: जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह के जन्मोत्सव के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं।

– 25 सितंबर: गंगटोक में बैंक इंद्र जात्रा के चलते बंद रहेगा।

– 26 सितंबर: चौथा शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

– 27 सितंबर: रविवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

28, 29 और 30 सितंबर को बैंक बंद रह सकते हैं

28, 29 और 30 सितंबर को बैंक कर्मचारी तीन दिवसीय हड़ताल पर रहने वाले हैं। जिसके चलते तीन दिन तक बैंक शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं

बैंक हॉलिडे के दिन भी ग्राहक कई तरह की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पैसों का लेनदेन जारी रहेगा। इसके अलावा ग्राहक अपने अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकेंगे।

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निवेश के लिए बाजार में कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। कोई इक्विटी में पैसा लगाता है तो कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जबकि कई निवेशक म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों के जरिए अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किस विकल्प में कितना निवेश करना है, यह आपकी जोखिम लेने की क्षमता और आने वाले समय में पैसों की जरूरत पर निर्भर करता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…