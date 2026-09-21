Today Bank Holiday : अगर आज आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले यह जरूर पता कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 21 सितंबर को कुछ शहरों में क्षेत्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद है।

आज कहां और क्यों है बैंक की छुट्टी?

आज यानी 21 सितंबर 2026 को गुवाहाटी, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में श्रीमंत शंकरदेव जन्मोत्सव तथा श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के कारण बैंक बंद हैं। ऐसे में अगर आपको आज नकदी जमा करनी है या किसी शाखा में जाकर बैंकिंग का काम करना है, तो यह काम आज नहीं हो पाएगा।

इस सप्ताह कब-कब और कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

– 22 सितंबर: कर्मा पूजा के चलते रांची में बंद रहने वाले हैं।

– 23 सितंबर: जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह के जन्मोत्सव के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं।

– 25 सितंबर: गंगटोक में बैंक इंद्र जात्रा के चलते बंद रहेगा।

– 26 सितंबर: चौथा शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

– 27 सितंबर: रविवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं।

28, 29 और 30 सितंबर को बैंक रह सकते हैं बंद

बैंक कर्मचारी 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल पर रहने वाले हैं। जिस वजह से तीन दिन तक बैंक शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं

बैंक हॉलिडे के दिन भी ग्राहकों को कई डिजिटल सुविधाएं मिलती रहती है –

– नेट बैंकिंग की सुविधा

– यूपीआई की सुविधा

– अकाउंट बैलेंस चेक करने की सुविधा

– ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने की सुविधा

इसके अलावा यूपीआई ऐप्स के जरिए मोबाइल रिचार्ज, पैसे भेजने व पैसे प्राप्त करने की सुविधा, बिजली के बिल का भुगतान और DTH जैसे बिलों का ऑनलाइन सुविधा मिलती रहेगी।

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