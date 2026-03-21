Bank Holiday Today: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च महीने के लिए बैंक की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक आज 21 मार्च 2026, शनिवार को रमज़ान-ईद (ईद-उल-फितर) (शवाल-1)/खुतुब-ए-रमज़ान/सरहुल के मौके पर बैंक की छु्ट्टी है।

बता दें कि भारत में बैंक की छुट्टियां केवल दूसरे-चौथे शनिवार और हर रविवार तक सीमित नहीं होती है। बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार पर भी बैंक बंद रहते हैं। एक राज्य या शहर में बैंक बंद हों, तो जरूरी नहीं होता है कि वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो। ऐसे में बैंक जाने से पहले चेक कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं…

आज 21 मार्च 2026, शनिवार को बैंक खुले है या बंद?

आज यानी 21 मार्च 2026 (शनिवार) को रमज़ान-ईद (ईद-उल-फितर) (शवाल-1)/खुतुब-ए-रमज़ान/सरहुल की वजह से अगरतला, अहमदाबाद, आइज़ोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, श्रीनगर और विजयवाड़ा में बैंक की छुट्टी है।

मार्च 2026 बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 2 मार्च सोमवार होलिका दहन कानपुर, लखनऊ 3 मार्च मंगलवार होली 15 राज्यों के शहर 4 मार्च बुधवार होली/होली दूसरा दिन – धुलेटी/याओसांग दूसरा दिन 17 राज्यों के शहर 8 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 13 मार्च शुक्रवार चापचर कुट आइजोल 14 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 15 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 17 मार्च मंगलवार शब-ए-कद्र जम्मू और श्रीनगर 19 मार्च गुरुवार गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरात्रि की शुरुआत 11 राज्यों के शहर 20 मार्च शुक्रवार ईद-उल-फित्र और जुमात-उल-विदा 5 राज्यों के शहर 21 मार्च शनिवार रमजान ईद और सरहुल सभी शहर 22 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 26 मार्च गुरुवार श्री रामनवमी 13 राज्यों के शहर 27 मार्च शुक्रवार श्री राम नवमी 6 राज्यों के शहर 28 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 29 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 31 मार्च मंगलवार श्री महावीर जयंती 15 राज्यों के शहर

डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं मिलती रहेंगी

भले ही 21 मार्च 2026 को कई जगहों में बैंक की छुट्टी है, लेकिन आप अपने जरूरी काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। इसमें मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग आदि शामिल है।

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