Bank Holiday : 19 से 26 अक्टूबर के बीच त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों के चलते अलग-अलग शहरों में बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं। हालांकि, हर शहर में एक ही दिन बैंक बंद नहीं होंगे। कुछ जगहों पर बैंक शाखाओं में कामकाज बंद रहेगा, जबकि दूसरे शहरों में बैंक खुले रहेंगे।

ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। यहां जानिए 19 से 26 अक्टूबर के बीच किस दिन आपके शहर में बैंक बंद रहेंगे और कब खुले रहेंगे…

19 अक्टूबर को इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक

आज सोमवार, 19 अक्टूबर को दशहरा, महाष्टमी, महानवमी, आयुध पूजा और दुर्गा पूजा के चलते अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना, रांची और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

20 से 26 अक्टूबर तक कब और कहां बंद रहेंगे बैंक?

20 अक्टूबर को विजयादशमी और दुर्गा पूजा के चलते गंगटोक और इंफाल को छोड़कर देशभर में बैंक बंद रहेंगे। 21 अक्टूबर को अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 22 और 23 अक्टूबर को दुर्गा पूजा और दशैन के मौके पर गंगटोक में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।

इसके बाद 24 अक्टूबर को चौथे शनिवार और 25 अक्टूबर को रविवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 26 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती के कारण अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।

बैंक बंद होने पर भी मिलेंगी ऑनलाइन सुविधाएं

बैंक बंद होने पर भी ग्राहकों को पैसों के लेनदेन के लिए अगला कार्यदिवस आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।

वहीं, जरूरत पड़ने पर एटीएम से पैसे निकालने और बैलेंस चेक करने की सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, चेक क्लियरेंस जैसी सेवाओं के लिए बैंक खुलने का इंतजार करना पड़ सकता है।

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भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सर्दियों में कोहरे के दौरान 13 ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुसार, चार ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनें चुनिंदा दिनों पर कम फेरों (ट्रिप्स) के साथ चलेंगी। दो ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…