Today Bank Holiday: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च महीने के लिए बैंक की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक आज 19 मार्च 2026 को गुड़ी पड़वा के मौके पर बैंक की छु्ट्टी है। भारत में बैंक की छुट्टियां सिर्फ दूसरे-चौथे शनिवार और हर रविवार तक सीमित नहीं होती है। बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार पर भी बैंक बंद रहते हैं।

अगर एक राज्य या शहर में बैंक बंद है, तो जरूरी नहीं होता है कि वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो। ऐसे में बैंक जाने से पहले चेक कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले है या नहीं…

आज बैंक खुले है या बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) की बैंक छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, 19 मार्च को गुड़ी पड़वा/उगादी महोत्सव/तेलुगु नव वर्ष दिवस/साजिबू नोंगमापानबा (चेइराओबा)/पहला नवरात्र की वजह से बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पणजी, श्रीनगर, विजयवाड़ा में बैंक की छुट्टी है।

मार्च 2026 बैंक की छुट्टियां

तारीखदिनछुट्टी का कारणकिस शहर में बंद रहेंगे बैंक
1 मार्चरविवारसाप्ताहिक अवकाशसभी शहर
2 मार्चसोमवारहोलिका दहनकानपुर, लखनऊ
3 मार्चमंगलवारहोली15 राज्यों के शहर
4 मार्चबुधवारहोली/होली दूसरा दिन – धुलेटी/याओसांग दूसरा दिन17 राज्यों के शहर
8 मार्चरविवारसाप्ताहिक अवकाशसभी शहर
13 मार्चशुक्रवारचापचर कुटआइजोल
14 मार्चशनिवारदूसरा शनिवारसभी शहर
15 मार्चरविवारसाप्ताहिक अवकाशसभी शहर
17 मार्चमंगलवारशब-ए-कद्रजम्मू और श्रीनगर
19 मार्चगुरुवारगुड़ी पड़वा, उगादी और नवरात्रि की शुरुआत11 राज्यों के शहर
20 मार्चशुक्रवारईद-उल-फित्र और जुमात-उल-विदा5 राज्यों के शहर
21 मार्चशनिवाररमजान ईद और सरहुलसभी शहर
22 मार्चरविवारसाप्ताहिक अवकाशसभी शहर
26 मार्चगुरुवारश्री रामनवमी13 राज्यों के शहर
27 मार्चशुक्रवारश्री राम नवमी6 राज्यों के शहर
28 मार्चशनिवारदूसरा शनिवारसभी शहर
29 मार्चरविवारसाप्ताहिक अवकाशसभी शहर
31 मार्चमंगलवारश्री महावीर जयंती15 राज्यों के शहर

मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं

भले ही 19 मार्च को कई जगहों में बैंक की छुट्टी है, लेकिन आप अपने जरूरी काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। इसमें मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग आदि शामिल है।

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