Today Bank Holiday: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च महीने के लिए बैंक की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक आज 19 मार्च 2026 को गुड़ी पड़वा के मौके पर बैंक की छु्ट्टी है। भारत में बैंक की छुट्टियां सिर्फ दूसरे-चौथे शनिवार और हर रविवार तक सीमित नहीं होती है। बल्कि राज्यों के स्थानीय त्योहार पर भी बैंक बंद रहते हैं।

अगर एक राज्य या शहर में बैंक बंद है, तो जरूरी नहीं होता है कि वही स्थिति पूरे देश में भी लागू हो। ऐसे में बैंक जाने से पहले चेक कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले है या नहीं…

आज बैंक खुले है या बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) की बैंक छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, 19 मार्च को गुड़ी पड़वा/उगादी महोत्सव/तेलुगु नव वर्ष दिवस/साजिबू नोंगमापानबा (चेइराओबा)/पहला नवरात्र की वजह से बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पणजी, श्रीनगर, विजयवाड़ा में बैंक की छुट्टी है।

मार्च 2026 बैंक की छुट्टियां

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 2 मार्च सोमवार होलिका दहन कानपुर, लखनऊ 3 मार्च मंगलवार होली 15 राज्यों के शहर 4 मार्च बुधवार होली/होली दूसरा दिन – धुलेटी/याओसांग दूसरा दिन 17 राज्यों के शहर 8 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 13 मार्च शुक्रवार चापचर कुट आइजोल 14 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 15 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 17 मार्च मंगलवार शब-ए-कद्र जम्मू और श्रीनगर 19 मार्च गुरुवार गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरात्रि की शुरुआत 11 राज्यों के शहर 20 मार्च शुक्रवार ईद-उल-फित्र और जुमात-उल-विदा 5 राज्यों के शहर 21 मार्च शनिवार रमजान ईद और सरहुल सभी शहर 22 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 26 मार्च गुरुवार श्री रामनवमी 13 राज्यों के शहर 27 मार्च शुक्रवार श्री राम नवमी 6 राज्यों के शहर 28 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 29 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 31 मार्च मंगलवार श्री महावीर जयंती 15 राज्यों के शहर

मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं

भले ही 19 मार्च को कई जगहों में बैंक की छुट्टी है, लेकिन आप अपने जरूरी काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। इसमें मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग आदि शामिल है।

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