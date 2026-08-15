Bank Holiday: अगर आप आज 15 अगस्त को बैंक ब्रांच जाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद। अगस्त महीने में कई छुट्टियां राज्यवार होती हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस को लेकर स्थिति अलग हो सकती है।

RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 15 अगस्त को बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि, सभी राज्यों और सभी सेवाओं पर इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता। आपके शहर में छुट्टी लागू है या नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाएं चलेंगी या नहीं, आइए जानते हैं…

आज बैंक बंद है या खुले?

आज 15 अगस्त 2026 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको अगर बैंक काउंटर पर कैश जमा करने, चेक जमा करने और अन्य शाखा आधारित सेवाओं काम है तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा जरूरी काम है तो उसके लिए अगले कार्य दिवस तक इंतजार करना पड़ सकता है।

ये बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी

ग्राहकों के लिए बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे।

अगस्त महीने की बाकी छुट्टियां

तारीख त्योहार जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक बंद रहेंगे 19 अगस्त 2026 महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जयंती त्रिपुरा 25 अगस्त 2026 मिलाद-उन-नबी / प्रथम ओणम / मिलाद-ए-शेरिफ केरल, आंध्र प्रदेश 26 अगस्त 2026 ईद-ए-मिलाद / बारावफात / मिलाद-उन-नबी / थिरुवोनम महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू और श्रीनगर, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल 28 अगस्त 2026 ईद-ए-मिलाद-उल-नबी / श्री नारायण गुरु जयंती / अय्यंकाली जयंती / रक्षा बंधन के बाद का अवकाश / पंग-लबसोल / शुक्रवार का अवकाश गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू और श्रीनगर, केरल, हिमाचल प्रदेश

यह भी पढ़ें: आजादी से पहले शुरू हुए ये 5 कारोबारी समूह और कंपनियां

भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन देश में कई ऐसे कारोबार थे जो उससे दशकों पहले शुरू हो चुके थे। इनमें से कुछ कारोबार बदलते समय और बाजार की चुनौतियों के बीच आज भी बड़े ब्रांड और कारोबार के रूप में मौजूद हैं।

टाटा से लेकर डाबर और ब्रिटानिया तक, इन कंपनियों की शुरुआत आजादी से काफी पहले हुई थी और आज इनका कारोबार देश-विदेश तक फैला हुआ है। यहां हम ऐसी ही 5 कंपनियों के बारे में बता रहे हैं…