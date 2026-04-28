Bank Holiday May 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई महीने के लिए बैंक की छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, अगले महीने 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें सार्वजनिक छुट्टी के अलावा, दूसरे-चौथे शनिवार, हर रविवार की छुट्टी शामिल है। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक छुट्टी कुछ काम है तो यहां पहले ही चेक कर लें कि आपके शहर में कब-कब बैंक बंद रहेंगे…
मई 2026 कैलेंडर पूरी लिस्ट – बैंक की छुट्टियां | May 2026 Bank Holidays List Calendar
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे
|1 मई 2026
|शुक्रवार
|महाराष्ट्र दिवस / बुद्ध पूर्णिमा / मई दिवस / पंडित रघुनाथ मुर्मू जयंती
|अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा
|3 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|9 मई 2026
|शनिवार
|रवींद्रनाथ टैगोर जयंती (2nd Saturday भी)
|कोलकाता
|10 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|16 मई 2026
|शनिवार
|सिक्किम राज्य दिवस
|गंगटोक
|17 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|23 मई 2026
|शनिवार
|चौथा शनिवार (4th Saturday)
|पूरे भारत में
|24 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|26 मई 2026
|मंगलवार
|काजी नजरुल इस्लाम जयंती
|अगरतला
|27 मई 2026
|बुधवार
|ईद-उल-अजहा (बकरीद) / ईद-उज-जुहा (Id-ul-Zuha / Eid al-Adha)
|अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, लखनऊ, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा
|28 मई 2026
|गुरुवार
|बकरीद (ईद-उज-जुहा / Id-Uz-Zuha)
|बेलापुर, बैंगलोर, चेन्नई, जयपुर, जम्मू, मुंबई, पणजी, पटना, नागपुर, श्रीनगर
|31 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
सोर्स- भारतीय रिजर्व बैंक
मिलती रहेंगी नेट बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं
ग्राहक बैंक की छुट्टी होने के बावजूद कई जरूरी वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अकाउंट से जुड़ी ज्यादातर सुविधाएं पहले की तरह उपलब्ध रहती हैं।
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सैलरी आते ही 50/30/20 के नियम को बजट बनाने का आसान और लोकप्रिय तरीका माना जाता है। यह नियम आपकी मंथली सैलरी को तीन हिस्सों में बांटकर खर्च और बचत को संतुलित करने में मदद करता है। इस नियम के अनुसार आपकी कमाई का 50% जरूरी खर्चों पर, 30% लाइफस्टाइल खर्चों पर और 20% बचत या निवेश के लिए रखा जाता है। यहां पढे़ं पूरी खबर…