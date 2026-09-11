Bank Holiday Today: अगर आज आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले यह जरूर पता कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद। RBI की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, 11 सितंबर को कुछ शहरों में क्षेत्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे, जबकि बाकी शहरों में बैंक सामान्य समय पर खुलेंगे।

आज कहां है बैंक की छुट्टी?

RBI की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, आज यानी 11 सितंबर को नगर निकाय चुनावों के लिए होने वाले मतदान के चलते जयपुर में बैंक की छुट्टी है। अगर आज आपको नकदी जमा करनी है, चेक क्लियर कराना है या किसी शाखा में जाकर बैंकिंग का काम करना है, तो यह काम आज नहीं हो पाएगा।

बता दें आरबीआई ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

12-15 सितंबर के बीच कब-कहां बंद रहेंगे बैंक?

– 12 सितंबर: महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंकों का आधिकारिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही असम में श्रीमंत शंकरदेव तिरोभाव तिथि का पर्व भी है।

– 13 सितंबर: रविवार का नियमित साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे देश में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे।

– 14 सितंबर: गणेश चतुर्थी, विनायक व्रत और हरतालिका तीज के त्योहारों के चलते 14 सितंबर को मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर, बेलापुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे।

– 15 सितंबर: जैन समाज का महापर्व संवत्सरी, ओडिशा का कृषि उत्सव नुआखाई और कुछ राज्यों में गणेश पूजा के दूसरे दिन का अवकाश की वजह से अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पणजी में 15 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे।

बैंक बंद होने पर भी मिलती रहेंगी ये डिजिटल बैंकिंग सुविधा

ग्राहकों को छुट्टी के दिन भी नेट बैंकिंग के जरिए 24×7 लॉग-इन की सुविधा, अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक आदि की सुविधा मिलती है।

इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज और DTH जैसे बिलों का ऑनलाइन भुगतान संभव है। NEFT और RTGS जैसी सुविधाओं से छुट्टी के दिन भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।

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