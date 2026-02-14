Banglar Yuva Sathi Scheme 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी पहल करते हुए ‘बांग्लार युवा साथी’ योजना को 1 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की है। पहले यह स्कीम अगस्त में शुरू होने वाली थी। मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लार युवा साथी स्कीम के लिए एप्लीकेशन 15 फरवरी से खुलेंगे।

बांग्लार युवा साथी एलिजिबिलिटी (Banglar Yuva Sathi Eligibility)

अंतरिम बजट 2026 में पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘बांग्लार युवा साथी’ स्कीम की घोषणा की। यह स्कीम 21-40 साल के उन लोगों को फाइनेंशियल मदद देगी जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया है, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती। इसके अलावा, फाइनेंशियल मदद के लिए एलिजिबल होने के लिए एप्लीकेंट का पश्चिम बंगाल का निवासी होना भी जरूरी है।

लेकिन, जो लोग स्कॉलरशिप (ऐक्यश्री, मेधाश्री, स्मार्ट कार्ड स्कीम जैसे ‘शिखाश्री’ और स्वामी विवेकानंद मेरिट-कम-स्कॉलरशिप) के अलावा, पहले से ही राज्य सरकार की दूसरी वेलफेयर स्कीम के तहत फायदा ले रहे हैं, वे ‘बांग्लार युवा साथी’ स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।

बांग्लार युवा साथी स्कीम: कैसे कर पाएंगे आवेदन?

‘बांग्लार युवा साथी’ स्कीम के लिए आवेदन 15 फरवरी से 26 फरवरी तक हर असेंबली सीट पर लगने वाले कैंप में बांटे जाएंगे और लिए जाएंगे। इसके अलावा, सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट wbsportsandyouth.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

बांग्लार युवा साथी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Banglar Yuva Sathi documents required)

आवेदक को बैंक पासबुक, आईडी प्रूफ, क्लास 10 सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो समेत कई डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।

बांग्लार युवा साथी योजना 2026

– मासिक सहायता: 1,500 रुपये

– आवेदन की तारीख: 15 फरवरी से 26 फरवरी, 2026

– योजना की शुरूआत : 1 अप्रैल, 2026

– आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष

– न्यूनतम योग्यता: कक्षा 10 उत्तीर्ण

– आवेदन का तरीका: विधानसभा क्षेत्रों में ऑफलाइन शिविर

