केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के चीन और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच पहले कुछ मुद्दों पर चिंताएं थीं, लेकिन अब दोनों देशों के रिश्ते फिर से बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

वहीं, अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को लेकर पीयूष गोयल ने भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सुरक्षित हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आगे भी बना रहेगा।

मंत्री की ये टिप्पणियां अमेरिका के साथ व्यापार बातचीत में नई अड़चनों की चिंताओं के बीच आई हैं। यह चिंता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ पर हस्ताक्षर करने के बाद पैदा हुई है, जिससे उन्हें भारत और चीन जैसे रूसी तेल के बड़े खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार मिल गया है।

जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 अक्टूबर को कहा था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत एक ऐसे मोड़ पर रुक गई है, जिसके आगे लेन-देन “बहुत, बहुत” मुश्किल हो सकता है, वहीं अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमिसन ग्रीर ने 3 अक्टूबर को कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अपने अंतिम चरण में है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर “तुरंत” नहीं होने वाले हैं क्योंकि दोनों देशों ने “ऐसी वस्तुओं की पहचान की है जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है”।

ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 में चीन के साथ संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर एक सवाल के जवाब में गोयल ने कहा, “हम दुनिया भर के सभी देशों के साथ जुड़ने को तैयार हैं, बशर्ते हमें उचित समझौता मिले, जुड़ाव में निरंतरता बनी रहे और भू-राजनीतिक स्थिति खराब न हो। मुझे लगता है कि अतीत में कुछ चिंताएं थीं। हम चीन के साथ रिश्ते फिर से बेहतर करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस सफर का आखिरी अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।”

बिखरी हुई सप्लाई चेन और भारत-अमेरिका संबंध

सप्लाई चेन के बढ़ते बिखराव पर गोयल ने कहा कि देशों को एक तरफ अपने विकास के स्तर और दूसरी तरफ अपने विकास के आकार के आधार पर अपना भविष्य तय करना होगा। उन्होंने कहा, “और आखिर में, आपको यह सोचना होगा कि इस बंटी हुई दुनिया में, अगर लोग एक-दूसरे को निराश करते हैं… आपने मतभेदों की बात की… यह मतभेदों के बारे में नहीं है… यह एक-दूसरे का नजरिया सुनने की इच्छा के बारे में है… जिस पल आप एक-दूसरे की बात सुनना शुरू करते हैं… आपको समाधान मिल जाता है।”

अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर मंत्री ने कहा: “अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत अहम और दुनिया के लिए बहुत मायने रखने वाले हैं… क्योंकि दोनों बड़े लोकतंत्र हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि बात सिर्फ व्यापार की नहीं है; बेशक, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आगे भी रहेगा, और मुझे अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में कोई समस्या नहीं दिखती। लेकिन बात व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, जरूरी मिनरल्स और लोगों के बीच आपसी संबंधों की भी है।

“हम अमेरिका के साथ कई स्तरों पर काम करते हैं, चाहे वह रक्षा अभ्यास हो या टेक्नोलॉजी और सेवाओं के लिए सप्लाई चेन सुनिश्चित करने की हमारी कोशिशें। अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत अहम हैं और भारत या अमेरिका में राजनीतिक सोच में बदलाव के बावजूद ये और बेहतर ही होंगे।”

गोयल ने कहा, “भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत सुरक्षित हैं और मुझे नहीं लगता कि बाकी दुनिया को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है।”

चीन के साथ संबंधों में ढील

हालांकि अमेरिका के साथ भारत की व्यापारिक बातचीत में कुछ चुनौतियां रही हैं, लेकिन भारत-चीन आर्थिक संबंधों में ढील दी गई है। इस साल मार्च में सरकार ने देश की सबसे बड़ी सरकारी बिजली उपकरण निर्माता कंपनी (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के लिए नियमों में ढील दी) ताकि वह पांच साल तक चीन से 21 जरूरी सामान खरीद सके।

वित्त मंत्रालय ने जून में भारत में फैक्ट्री चलाने वाली चार चीनी बिजली उपकरण निर्माता कंपनियों को जरूरी बिजली परियोजनाओं के लिए सरकारी टेंडर में भाग लेने की अनुमति दी। इन चार कंपनियों (TBEA एनर्जी, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताइकाई इलेक्ट्रिक (इंडिया)) को सार्वजनिक खरीद नियमों के प्रावधानों से छूट दी गई है।

इन नियमों के तहत, भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों को सामान, सेवाओं या कार्यों की खरीद के लिए बोली लगाने के योग्य होने के लिए संबंधित भारतीय प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना जरूरी होता है।

यह कदम तब उठाया गया जब बिजली मंत्रालय ने इस साल जनवरी में भारत में विनिर्माण इकाइयां रखने वाली कुछ कंपनियों को ज़रूरी बिजली परियोजनाओं के लिए सरकारी खरीद में भाग लेने की छूट देने का अनुरोध किया था।

यह छूट सचिवों की समिति (CoS) द्वारा विचार-विमर्श के बाद दी गई। यह निर्णय ‘पंजीकरण समिति’ की सिफारिश पर आधारित था, जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत गठित किया गया था। यह समिति चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगने के बाद आवेदनों की पंजीकरण प्रक्रिया की जांच करती है और उन्हें मंजूरी देती है।

ये प्रतिबंध 2020 में ‘लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल’ (LAC) पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद लगाए गए थे। इन प्रावधानों के तहत चीनी बोलीदाताओं के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनिवार्य राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी था।

मार्च में, सरकार ने ‘प्रेस नोट 3’ के नियमों में भी ढील दी। इसके तहत चीन समेत जमीन से सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की गई। ये प्रस्ताव कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन और सोलर सेल के लिए इंगट-वेफर से जुड़े थे।

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