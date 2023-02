हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और साख शक के घेरे में, अमेरिका में शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ चल रही जांच- जनसत्ता.कॉम से बोले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया

Arvind Panagariya On Hindenburg Report: नीत‍ि आयोग के पूर्व उपाध्‍यक्ष अरव‍िंद पनगड़‍िया ने जनसत्ता.कॉम के संपादक विजय कुमार झा से देश की आर्थिक स्थिति, बैंकिंग प्रणाली और अडानी ग्रुप वर्सेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कई अहम मुद्दों पर बात की।

Arvind Panagariya On Hindenburg Report: नीत‍ि आयोग के पूर्व उपाध्‍यक्ष अरव‍िंद पनगड़‍िया। (फाइल फोटो)

Arvind Panagariya On Hindenburg Report: अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट (Hindenburg Report) के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट हुई है। वहीं गौतम अडानी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी बीच नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़‍िया ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और साख को लेकर सवाल उठाए हैं। अडानी ग्रुप को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़‍िया ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और साख शक के घेरे में है। अमेरिका में शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ जांच चल रही है।अडानी ग्रुप को लेकर धीमे-धीमे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। उसमें हमारी बैंकों का एक्सपोजर बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां यह भी दावा करती हैं कि उनके पास दशकों का अनुभव है, लेकिन हिंडनबर्ग खुद छह साल पुरानी कंपनी है। हिंडनबर्ग की यह अब तक की हिस्ट्री रही है। अमेरिका में चल रहा बड़ा इंवेस्टिगेशन: अरविंद पनगड़िया पनगड़‍िया ने कहा कि इस बार एक बड़ा इंवेस्टिगेशन यूनाइटेड स्टेट में चल रहा है। ये जो शॉर्ट सेलर्स हैं, इनको एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स कहते हैं। इनके पास शेयर नहीं होते हैं, लेकिन यह कंपनियां कई तरह के एग्रीमेंट करती हैं फिर उसके बाद यह लोग खराब न्यूज निकालते हैं। हालांकि, पनगड़िया ने ये भी कहा कि मैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ शॉर्ट सेलर्स का ऐसा रिकॉर्ड है और इसी बात का इंवेस्टिगेशन जस्टिस डिपार्टमेंट अमेरिका में कर रहा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया भारत में देखने को मिली, इसी तरह की प्रतिक्रिया अन्य देशों में भी देखने को मिलती हैं। पनगड़िया ने कहा कि इससे पहले हिंडनबर्ग ने अमेरिका और चीन को लेकर भी रिपोर्ट निकाली थी, अगर इसकी वेबसाइट पर देखें तो साल में करीब 8-10 रिपोर्ट निकाली जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस कंपनी की खुद की कोई पारदर्शिता नहीं है। कंपनी खुद छह साल पुरानी है। इस कंपनी में कितने कर्मचारी हैं, यह भी इसकी वेबसाइट पर साफ नहीं है। पनगड़िया ने कहा कि कोविड के दौरान सरकार ने बैंक की बैलेंसशीट भी साफ कर दी। सरकार ने तीन-साढ़े तीन लाख करोड़ बैंकों में लगाए हैं। सभी बैंक रिकैपिटलाइज हो गए हैं, बैंकों की बैलेंसशीट अब अच्छी है। कॉपरेशन का भी क्लीनअप हो गया है। अब उनकी बैलेंसशीट बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश की स्थिति बहुत मजबूत है। आने वाले सालों में हम फिर से सात प्रतिशत की वृद्धि दर से आगे बढ़ेंगे।

