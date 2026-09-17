15 अक्टूबर से सरकार रोजाना यह निगरानी करेगी कि क्या दुकानदार 2000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर लगने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का शुल्क ग्राहकों से वसूल रहे हैं। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का तर्क है कि तेज पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से सब्सिडी देने से इनोवेशन सुनिश्चित नहीं होगा।

सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि वे दुकानदारों और व्यापारियों को समझा सकें कि नए MDR चार्ज कैसे काम करेंगे और वे कहां लागू होंगे और कहां नहीं। इसके अलावा, 2,000 रुपये से कम के UPI ट्रांजैक्शन पर वैल्यू का 0.15% तक सब्सिडी देने वाली इंसेंटिव स्कीम 15 अक्टूबर के बाद बंद कर दी जाएगी।

एक सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “15 अक्टूबर से हम रोजाना नजर रखेंगे कि क्या दुकानदार MDR का बोझ ग्राहकों पर डाल रहे हैं। इसकी तुलना पिछले साल के आंकड़ों से की जाएगी।”

वहीं, एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि MDR का असर तभी पता चलेगा जब नया फ़्रेमवर्क लागू हो जाएगा, लेकिन सूत्र ने भरोसा जताया कि 15 अक्टूबर से UPI ट्रांजैक्शन में कोई कमी नहीं आएगी।

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