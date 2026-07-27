क्या 6 से कम सदस्यों वाले परिवार को आयुष्मान कार्ड मिल सकता है? यह सवाल तब और ज्यादा ध्यान खींचने लगा जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिन परिवारों में छह से कम सदस्य हैं और 70 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई सदस्य नहीं है, वे आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं।

अब सरकार ने संसद में इस मुद्दे पर बात की है और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्रता नियमों को साफ किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

संसद में सरकार ने दावे पर दिया जवाब

लोकसभा में यह मुद्दा MP उज्ज्वल रमन सिंह ने उठाया था, जिन्होंने सरकार से पूछा था कि क्या छह से कम सदस्यों वाले और 70 साल से ज्यादा उम्र का कोई सदस्य नहीं होने वाले परिवार आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।

उन्होंने यह भी जानना चाहा कि ऐसे परिवारों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या सरकार उन्हें आयुष्मान कार्ड जारी करने की योजना बना रही है और अगर हां, तो कब तक।

सवालों का जवाब देते हुए, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर स्टेट मिनिस्टर प्रतापराव जाधव ने कहा कि यह दावा सही नहीं है।

सरकार ने साफ किया कि AB-PMJAY के तहत कवर होने वाले एलिजिबल बेनिफिशियरी परिवारों के लिए परिवार के साइज, उम्र या जेंडर की कोई लिमिट नहीं है। बेनिफिशियरी परिवार का हर एलिजिबल सदस्य, चाहे उसकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो, इस स्कीम के तहत हेल्थ कवरेज का हकदार है।

सरकार ने क्या कहा?

हेल्थ मिनिस्ट्री के जवाब के मुताबिक, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देती है।

यह स्कीम अभी 12 करोड़ आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को कवर करती है, जो भारत की आबादी के सबसे निचले 40% हिस्से को दिखाते हैं।

सरकार ने पार्लियामेंट को यह भी बताया कि मार्च 2024 में, इस स्कीम को एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (ASHAs), आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के लगभग 37 लाख परिवारों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था।

सरकार ने कहा कि इन सभी बेनिफिशियरी कैटेगरी के लिए, परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या जेंडर के आधार पर कोई रोक नहीं है।

तो फिर 70-प्लस का नियम कहां से आया?

ऐसा लगता है कि यह कन्फ्यूजन अक्टूबर 2024 में सरकार द्वारा घोषित अलग विस्तार से पैदा हुआ है।

केंद्र ने AB-PMJAY को बढ़ाकर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी सीनियर सिटिज़न्स को कवर किया, चाहे उनकी इनकम या सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो।

सरकार के मुताबिक, इस विस्तार से 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ सीनियर सिटिजन्स इस स्कीम के तहत आए।

इसका मतलब है कि 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज पा सकते हैं, भले ही वे ओरिजिनल आर्थिक रूप से कमजोर बेनिफिशियरी कैटेगरी में न हों।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि छह से कम सदस्यों वाले परिवार मौजूदा स्कीम के तहत इनएलिजिबल हो जाते हैं।

आयुष्मान भारत के लिए कौन एलिजिबल है?

सरकार ने साफ किया है कि AB-PMJAY के तहत एलिजिबिलिटी स्कीम के तहत पहचानी गई बेनिफिशियरी कैटेगरी पर निर्भर करती है, न कि परिवार के सदस्यों की संख्या पर।

स्कीम के तहत कवर होने वाले एलिजिबल परिवारों के लिए:

-परिवार के साइज की कोई लिमिट नहीं है।

-कोई उम्र की लिमिट नहीं है।

-कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है।

हर एलिजिबल परिवार को सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए हर साल 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है।

इसके अलावा, 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी नागरिक भी इस बढ़ी हुई स्कीम के तहत एलिजिबल हैं।

सोर्स

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