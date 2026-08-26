अगर आज आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें। इस महीने रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई त्योहारों और क्षेत्रीय अवसरों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

ऐसे में चेक जमा करना, पासबुक अपडेट कराना या ब्रांच में होने वाले अन्य जरूरी काम के लिए पहले छुट्टियों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि आपको बेवजह बैंक के चक्कर न लगाने पड़ें।

आज बैंक खुले है या बंद?

आज यानी 26 अगस्त 2026 को ईद-ए-मिलाद/बारावफात/मिलाद-उन-नबी (पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन)/थिरुवोनम मनाने के लिए बेलापुर, बैंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादुन, हैदराबाद, इम्फाल,जम्मू, कानपुर,कोच्चि, लखनऊ,मुंबई,नागपुर,नई दिल्ली, पटना, रायपुर,रांची,श्रीनगर,तिरुवनंतपुरम,विजयवाड़ा में बैंक बंद हैं।

बता दें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं

ग्राहकों के लिए बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा ATM और अन्य डिजिटल भुगतान सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

इन बातों का रखें ध्यान

– कैश की जरूरत हो तो पहले ही ATM से पैसे निकाल लें।

– डिजिटल पेमेंट के लिए मोबाइल बैंकिंग और UPI का इस्तेमाल करें।

अगस्त 2026 में बैंक की छुट्टी

– 28 अगस्त 2026 को ईद-ए-मिलाद-उल-नबी/श्री नारायण गुरु जयंती/अय्यंकाली जयंती के बाद रक्षा बंधन/पंग-लबसोल/शुक्रवार के त्यौहार मनाने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू और श्रीनगर, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद हैं।

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अगर अगस्त 2026 में आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। इस महीने रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई त्योहारों और क्षेत्रीय अवसरों पर भी अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…