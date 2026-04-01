April 1 New Rules: आज से नए महीने की शुरुआत के साथ ही नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है। 1 अप्रैल 2026 से हमारे रोजमर्रा के जीवन और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। इन नियमों में रेलवे टिकट कैंसिलेशन से लेकर पैन कार्ड के नियमों तक शामिल है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी महीने की बचत, खर्च करने के तरीके पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं आज से लागू हुए 7 बड़े बदलाव…

महंगा हुआ FASTag

NHAI ने फास्टटैग के वार्षिक पास की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी है। इसके अलावा अब टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान की सुविधा पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब आपको अनिवार्य रूप से फास्टटैग, यूपीआई या क्यूआर कोड के जरिए ही पेमेंट करना होगा।

अब फ्री ट्रांजैक्शन में ATM से UPI निकासी भी होगा शामिल

अब आप बिना कार्ड के एटीएम से यूपीआई के जरिए पैसे निकालते हैं, तो बैंक अब इन लेन-देन को भी आपके महीने के ‘फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन’ की लिमिट में गिनेंगे। यानी अगर आपकी फ्री लिमिट खत्म हो गई, तो यूपीआई से कैश निकालने पर भी आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा।

रेलवे टिकट कैंसिलेशन

रेलवे के नए नियमों के तहत अब कंफर्म टिकट को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही रिफंड मिल सकेगा। बता दें कि पहले यह समय सीमा 4 घंटे की थी। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं।

बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा

रेलवे यात्री अब ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा सिर्फ चार्ट तैयार होने तक ही मिलती थी।

पैन कार्ड बनवाने के लिए लगेंगे ज्यादा डॉक्यूमेंट

आज से पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। अब नए नियम के तहत आवेदन के समय वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।

डिजिटल पेमेंट के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए आज से हर डिजिटल पेमेंट के लिए ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब अब ओटीपी के साथ-साथ आपको पिन, बायोमेट्रिक या फेस आईडी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।

हालांकि, पिन और सिम बाइंडिंग के कारण यूपीआई में यह सुरक्षा पहले से मौजूद है, लेकिन अब इसेअन्य डिजिटल वॉलेट और पेमेंट गेटवे पर भी सख्ती से लागू किया जाएगा।

नया आयकर कानून

देश में आज से नया आयकर कानून प्रभावी हो गया है। इस कानून ने पुराने जटिल सिस्टम की जगह से ली है। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के भ्रम को खत्म कर केवल एक टैक्स ईयर रखा गया है।

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वित्त मंत्रालय हर तिमाही समीक्षा के बाद पोस्ट ऑफिस और स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरें तय करता है। इनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय ने FY 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए नई ब्याज दरें जारी कर दी हैं। हालांकि, इस बार सरकार ने सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…