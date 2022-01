Anushka Sharma Company: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के आने के बाद लोग अधिक ऑनलाइन मनोरंजन सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हुए।

Anushka Sharma: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्ज प्राइवेट लिमिटेड (Clean Slate Filmz Pvt. Ltd.) के साथ पार्टनरशिप करने वाले प्लैटफॉर्म्स में अमेजन (Amazon.com Inc.) और नेटफ्लिक्स (Netflix Inc.) जैसी बड़ी नामी कंपनियां भी हैं।

कहा जा रहा है कि ओटीटी (OTT : “Over The Top”, ऐसी स्टीमिंग सेवा, जो इंटरनेट के जरिए कंटेट मुहैया कराई जाती है) बाजार पर छाने के लिए इन दोनों कंपनियों ने अनुष्का के प्रोडक्शन हाथ का साथ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुष्का का प्रोडक्शन हाउस 400 करोड़ रुपए की लागत की फिल्में और वेब सीरीज नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो के लिए बनाएगा।

नेटफ्लिक्स के एक प्रवक्ता के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया कि स्ट्रीमिंग दिग्गज कपंनी (जो छह साल के संचालन के बाद भी भारत में पैर जमाने की कोशिश कर रही है) आने वाले महीनों में क्लीन स्लेट फिल्म्ज की ओर से निर्मित तीन टाइटल (खिताब) जारी करने जा रही है। इस बीच, प्राइम वीडियो ने कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि शर्मा की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषित होने तक टाइटल्स की पूरी लिस्ट देने से भी इन्कार कर दिया गया।

अनुष्का के भाई करणेश शर्मा ने इस बारे में बिजनेस वेबसाइट ब्लूमबर्ग को बताया कि क्लीन स्लेट अगले डेढ़ साल में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर कम से कम आठ टाइटल रिलीज करेगी। बकौल शर्मा, “जो कुछ इस दौरान हुआ है, उससे स्टूडियो सिस्टम के भीतर भी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। और यह हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है।”

दरअसल, क्लीन स्लेट फिल्म्ज की स्थापना साल 2013 में अनुष्का और उनके भाई ने मिलकर की थी। मुंबई आधारित यह कंपनी हिंदी फिल्में और वेब सीरीज बनाती है। अनुष्का ने इसी बैनर के तले 2015 में NH-10 नाम की फिल्म प्रड्यूस की थी। कंपनी इसके अलावा कॉरपोरेट्स के लिए ऐड फिल्में और कमर्शियल भी बनाती है।

वैसे, अनुष्का ने अपने आप को सिर्फ ऐक्टिंग और प्रोडक्शन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने साल 2017 में अपनी अपैरल लाइन भी लॉन्च की थी, जिसका नाम नश (Nush) है। नश पर अनुष्का के पर्सनल स्टाइल को बयान करता है। मौजूदा समय में देश में इसके कई स्टोर्स हैं, जबकि इसकी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन खरीदारी भी जा सकती है।

वहीं, अनुष्का के पति की बात करें तो वह भी क्रिकेट से इतर कई बिजनेस वेंचर्स में मौजूदगी रखते हैं। इनमें उनका क्लोदिंग और फैशन ब्रांड रॉगन (WROGN), इंडियन सुपर लीग क्लब FC GOA (कोहली को-ओनर हैं), लंदन आधारित सोशल मीडिया स्टार्ट-अप स्पोर्ट कॉन्वो (SPORT CONVO), चिजल (CHISEL), दिल्ली के आरके पुरम इलाके में रेस्त्रां NUEVA और FANBOX आदि शामिल हैं।