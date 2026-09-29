एंथ्रोपिक आईपीओ: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनी एंथ्रोपिक शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए आईपीओ प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में एआई दुनिया की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक क्रांति, बिजली और इंटरनेट से भी बड़े स्तर पर बदल सकता है। कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक फाइलिंग सार्वजनिक नहीं की है।

प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, एंथ्रोपिक ने 2025 में 42 बिलियन डॉलर का नेट लॉस दर्ज किया और आने वाले सालों में क्लाउड सर्विसेज़, कंप्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट्स पर 518 बिलियन डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है।

एआई कंपनी पिछले एक साल में तेजी से बढ़ी है, 2025 में इसका रेवेन्यू 12 गुना बढ़कर लगभग 4.6 बिलियन डॉलर हो गया है। साथ ही, इसका ऑपरेटिंग लॉस बढ़कर 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है, जिसमें पहले की फंडरेजिंग से जुड़ी देनदारियों से संबंधित राइट-डाउन शामिल नहीं हैं।

एंथ्रोपिक, पीबीसी ने जून में अपने कॉमन स्टॉक के संभावित आईपीओ के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) को गोपनीय रूप से एक ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट सौंपा। इससे कंपनी को एसईसी द्वारा समीक्षा पूरी होने के बाद पब्लिक होने का विकल्प मिलता है। कंपनी के पब्लिक होने की संभावना नवंबर में यूएस मिडटर्म चुनावों के बाद भी है।

Anthropic IPO: 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकती है कंपनी की वैल्यूएशन

एंथ्रोपिक की प्रस्तावित पब्लिक लिस्टिंग से कंपनी की वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकती है। यह एक एआई स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी बढ़त होगी, जिसे सिर्फ पांच साल पहले शुरू किया गया था। आईपीओ वॉल स्ट्रीट को बड़ी एआई कंपनियों (जिसमें प्रतिद्वंद्वी ओपनएआई भी शामिल है) की वैल्यूएशन के लिए एक बेंचमार्क भी दे सकता है।

एंथ्रोपिक की अनुमानित वैल्यूएशन मई में कंपनी की अपनी 965 बिलियन डॉलर की अनुमानित वैल्यूएशन से दोगुनी से भी ज्यादा है। हालांकि, 2025 के लिए बताए गए लगभग 42 बिलियन डॉलर के नेट लॉस को समझने के लिए कुछ संदर्भ की जरूरत है।

उस लॉस का लगभग 34 बिलियन डॉलर हिस्सा एक अकाउंटिंग चार्ज से आया था। यह चार्ज उस फाइनेंसिंग की अनुमानित वैल्यू में बढ़ोतरी को दिखाता है जिसे आखिरकार एंथ्रोपिक के शेयरों में बदला जा सकता है। कंपनी ने असल में वह पैसा अपना बिज़नेस चलाने में खर्च नहीं किया था।

प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, 31 दिसंबर तक एंथ्रोपिक के पास 20.28 बिलियन डॉलर कैश, कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर थे।

तेजी से बढ़ रहा है एआई पर खर्च

रॉयटर्स के मुताबिक, एंथ्रोपिक ने 2025 में कंप्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7.33 अरब डॉलर खर्च किए। यह 2024 में किए गए खर्च का लगभग तीन गुना था और इसके कुल 12.65 अरब डॉलर के ऑपरेटिंग खर्च का आधे से ज़्यादा हिस्सा था।

कंपनी आने वाले सालों में क्लाउड, कंप्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 518 अरब डॉलर की और देनदारियां लेने की योजना भी बना रही है।

इस खर्च का पैमाना दिखाता है कि AI कंपनियों को ज्यादा शक्तिशाली मॉडल बनाने और चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है।

यह भी पढ़ें: कम उम्र के 10 सबसे अमीर भारतीय

सबसे युवा अमीरों की शीर्ष 10 सूची में जेप्टो, विस्पर फ्लो, भारतपे, परप्लेक्सिटी और ओयो जैसी कंपनियों से जुड़े कारोबारी शामिल हैं। खास बात यह है कि इस सूची में शामिल सभी लोगों की उम्र 32 साल या उससे कम है। आइए जानते हैं इन 10 युवा अमीरों के बारे में…