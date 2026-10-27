Anthropic IPO : एआई कंपनी एन्थ्रोपिक के IPO को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी ने शेयर बाजार में लिस्ट होने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सोमवार को अपना IPO प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी के कारोबार, कमाई और वित्तीय स्थिति से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं।

एन्थ्रोपिक ने 2026 की पहली छमाही में 16.29 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, लेकिन इसी दौरान उसे भारी नुकसान भी हुआ। ऐसे में कंपनी का IPO निवेशकों के लिए कितना अहम होगा और प्रॉस्पेक्टस में कौन-सी 5 बड़ी बातें सामने आई हैं, आइए जानते हैं…

2026 की पहली छमाही में रेवेन्यू उछलकर 16.29 अरब डॉलर पर पहुंचा

एन्थ्रोपिक ने 30 जून, 2026 को समाप्त छह महीनों के लिए 16.29 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1.16 अरब डॉलर था। पूरे वर्ष 2025 के लिए रेवेन्यू 4.59 अरब डॉलर रहा, जो 2024 में 386 मिलियन डॉलर और 2023 में 41 मिलियन डॉलर था।

कंपनी के रेवेन्यू में यह बढ़ोतरी उसके ‘क्लाउड AI’ मॉडल की बढ़ती मांग और व्यवसायों द्वारा इन्हें अपनाए जाने को दर्शाती है। एन्थ्रोपिक ने बताया कि उसका मुख्य रेवेन्यू मॉडल ‘उपभोग-आधारित’ है, जिसमें ग्राहक अपने इस्तेमाल के हिसाब से भुगतान करते हैं। कंपनी ने इसे अपना “पे-फॉर-इंटेलिजेंस” मॉडल बताया है। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में भी कुल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इसी उपभोग-आधारित मॉडल से आने की उम्मीद है।

कंपनी ने पहली छमाही में 80.7 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया

एन्थ्रोपिक ने 30 जून, 2026 को समाप्त छह महीनों के लिए, इनकम टैक्स से पहले लगभग 80.7 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया। इसकी तुलना में, 2025 की इसी अवधि में यह नुकसान लगभग 12.9 अरब डॉलर था।

एन्थ्रोपिक ने इन बदलावों का कारण संबंधित अवधियों के दौरान अपनी वैल्यूएशन में हुई वृद्धि को बताया है। 2026 की पहली छमाही में इसका ऑपरेटिंग लॉस 693 मिलियन डॉलर रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 2.14 अरब डॉलर था। पूरे वर्ष 2025 के लिए, एन्थ्रोपिक ने 8.06 अरब डॉलर का ऑपरेटिंग लॉस दर्ज किया, जबकि 2024 में यह 2.98 अरब डॉलर था।

11,900 से अधिक बड़े ग्राहक

एन्थ्रोपिक के एंटरप्राइज कस्टमर बेस में काफी तेजी आई है। 30 सितंबर, 2026 तक, इसके पास 11,900 से ऐसे अधिक ग्राहक थे, जिनसे पिछले 12 महीनों में कम से कम 100,000 डॉलर का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। एक साल पहले ऐसे ग्राहकों की संख्या 950 से कुछ अधिक थी।

इसी अवधि के दौरान, कंपनी के पास 1,900 से अधिक ऐसे ग्राहक थे जिनसे कम से कम 1 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू मिला और लगभग 250 ऐसे ग्राहक थे जिनसे कम से कम 10 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू प्राप्त हुआ।

एन्थ्रोपिक ने बताया कि उसके ग्राहक ‘क्लाउड’ का इस्तेमाल कोडिंग, रिसर्च, एनालिसिस और अन्य जटिल व्यावसायिक कार्यों (वर्कफ्लो) सहित कई तरह के बिजनेस कामों के लिए कर रहे हैं।

कुल रेवेन्यू का लगभग एक चौथाई हिस्सा पांच ग्राहकों से आता है

भले ही एंथ्रोपिक का ग्राहक आधार बढ़ रहा है, फिर भी कंपनी अभी भी बड़े ग्राहकों के एक छोटे समूह पर काफी हद तक निर्भर है। कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में कहा, “30 सितंबर, 2026 को समाप्त नौ महीनों के दौरान, किसी भी एक ग्राहक का हमारे कुल रेवेन्यू में 10% से अधिक का योगदान नहीं था।” हालांकि, इसी नौ महीने की अवधि में, कंपनी के पांच सबसे बड़े ग्राहकों का कुल रेवेन्यू में लगभग 25% हिस्सा रहा।

एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी है कि ग्राहकों की यह निर्भरता आगे भी बनी रह सकती है। कंपनी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारा एक बड़ा रेवेन्यू कुछ सीमित ग्राहकों से ही आता रहेगा। कुछ मामलों में, भविष्य में कुछ खास ग्राहकों से मिलने वाले रेवेन्यू का हिस्सा और भी बढ़ सकता है।”

कंपनी ने यह भी बताया कि कुछ बड़े ग्राहक अपना खर्च कम कर सकते हैं या पूरी तरह बंद कर सकते हैं, जिससे कंपनी के रेवेन्यू और वित्तीय प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।

बिक्री में क्लाउड मार्केटप्लेस का हिस्सा बढ़ रहा है

एंथ्रोपिक अपने मॉडल को वितरित करने और एंटरप्राइज़ ग्राहकों तक पहुंचने के लिए प्रमुख क्लाउड प्रदाताओं पर निर्भर है। 2026 की पहली छमाही में, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मार्केटप्लेस के ज़रिए होने वाली कमाई कुल रेवेन्यू का 48% रही। इसकी तुलना में, 2025 में यह 47%, 2024 में 32% और 2023 में 11% थी। कंपनी ने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ समझौते किए हैं।

हालांकि, इन संबंधों की वजह से एंथ्रोपिक के सामने ‘हितों के टकराव’ की स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि यही कंपनियां कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराती हैं और खुद भी प्रतिस्पर्धी AI मॉडल विकसित करती हैं।

एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी है कि अगर क्लाउड प्रदाता अपने खुद के उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तो इससे बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति पर असर पड़ सकता है।

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