नरेंद्र मोदी सरकार को झटका! अगस्त में 1.1% गिरा औद्योगिक आउटपुट

विनिर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन की वजह से अगस्त महीने में औद्योगिक उत्पादन 1.1 प्रतिशत घट गया। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। अगस्त, 2018 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 4.8 प्रतिशत बढ़ा था। अगस्त में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 1.2 प्रतिशत घट गया। अगस्त, 2018 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.2 प्रतिशत बढ़ा था।

आईआईपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 77 प्रतिशत है। समीक्षाधीन महीने में बिजली क्षेत्र का उत्पादन 0.9 प्रतिशत नीचे आया। अगस्त, 2018 में बिजली क्षेत्र का उत्पादन 7.6 प्रतिशत बढ़ा था। वहीं खनन क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि 0.1 प्रतिशत पर स्थिर रही।

