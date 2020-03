Reliance group says on Yes Bank: यस बैंक के संकट में घिरने के पीछे रिलायंस ग्रुप के बकाया लोन को लेकर अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले कॉरपोरेट समूह ने सफाई दी है। रिलायंस ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा है कि यस बैंक से उसकी ओर से लिया गया लोन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे सामान्य कारोबार के मकसद से लिया गया था। कर्ज के संकट में पहले से ही घिरे रिलायंस ग्रुप ने कहा है कि वह यस बैंक से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए तत्पर है। अपनी संपत्तियों को बेचने से मिलने वाली रकम के जरिए वह इस कर्ज को चुकाएगा।

इसके साथ ही यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर और उनके परिवार के साथ संबंधों को लेकर उठ रहे सवालों का भी रिलायंस ग्रुप ने जवाब दिया है। रिलायंस ग्रुप ने कहा कि यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर, उनकी पत्नी या बेटियां या उनके परिवार की ओर से चलाई जा रही किसी भी कंपनी से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा है। बता दें कि यस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नियंत्रण स्थापित किए जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में सुभाष चंद्रा के एस्सल ग्रुप और अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह का नाम लिया था।

वित्त मंत्री ने कहा था कि जिन कॉरपोरेट घरानों ने यस बैंक से लोन लिया था, उनमें एस्सल और रिलायंस ग्रुप प्रमुख हैं। फिलहाल रिजर्व बैंक ने यस बैंक से एक महीने में 50,000 रुपये ही निकालने की लिमिट तय कर दी है। देश के कुल 10 बड़े कारोबारी घरानों की 44 कंपनियों पर यस बैंक का 34,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। इनमें से अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप की 9 कंपनियों पर 12,800 करोड़ रुपये का बकाया है। एस्सल ग्रुप पर 8,400 करोड़ रुपये का कर्ज है। इन दोनों समूहों के अलावा डीएचएफएल ग्रुप, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग्स और भारत इन्फ्रा शामिल हैं।



Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App