रिलायंस कैपिटल के चेयरमैन अनिल अंबानी ने मंगलवार (27 सितंबर) को अपने बेटे अनमोल को कंपनी का नया डायरेक्टर बनाने की घोषणा की। अनिल अंबानी ने अपने बेटे को “भाग्यशाली” बताते हुए कहा कि जब से वो कंपनी से जुड़े हैं उसके स्टॉक में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और ये “अनमोल प्रभाव” है जो आगे भी जारी रहेगा। कंपनी के शेयर धारकों की सालाना आम बैठक (एजीएम) में बोलते हुए अनिल ने कहा, “अनमोल युवा वर्ग के अंग हैं और रिलायंस कैपिटल के भावी ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों और दूसरे जुड़े हुए लोगों को समझ सकेंगे।” अनिल ने भारत की आधी आबादी के 30 साल से कम के होने का जिक्र करते हुए बताया कि रिलायंस कैपिटल में कर्मचारियों की औसत आयु 34 वर्ष है। 24 वर्षीय अनमोल को रिलायंस कैपिटल का एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। पिता अनिल के बाद अनमोल परिवार के दूसरे सदस्य हैं जो रिलायंस कैपिटल के बोर्ड से जुड़े हैं।

ब्रिटेन के वारविक बिज़नेस स्कूल से पढ़ाई कर चुके अनमोल दो वर्षों के प्रशिक्षण के बाद करीब एक महीने पहले 23 अगस्त को रिलायंस कैपिटल बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर जुड़े थे. अनमोल को एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर बनाए जाने के फैसले पर अंतिम मंजूरी कंपनी के एजीएम में शेयर धारक देते हैं। एजीएम में शेयरधारकों से अनमोल के वोट देने का अनुरोध करते हुए उनकी अनिल अंबानी ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि मेरे माता-पिता के साथ ही अनमोल को आपका आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। उसे अपनी मां टीना अंबानी से बहुत ही प्रेम और मूल्य आधारित परवरिश मिली है।” करीब चार हजार करोड़ का सालाना कारोबार करने वाली रिलायंस कैपिटल जीवन बीमा, कमर्शियल फिनांस, सिक्योरिटी, जनरल फिनांस और म्यूचुअल फंड सेक्टर में काम करती है।

कंपनी ने अनमोल अंबानी को अगले पांच सालों के लिए एग्जिक्यूटिव डायेरक्टर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस दौरान उनका वेतन 10 लाख रुपये प्रति माह होगा। उन्हें वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं और भत्ते भी मिलेंगे। साथ ही उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी को होने वाले मुनाफे में भी उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी। अनमोल रिलायंस के वित्त कारोबार से जुड़े विभिन्न काराबारों में काम कर चुके हैं। खबरों के अनुसार रिलायंस और निप्पन लाइफ के बीच कारोबारी हिस्सेदारी बढ़ाने के मुद्दे पर हुई बातचीत में वो भी शामिल थे। वो रिलायंस की विभिन्न शाखाओं के कारोबारी समीक्षा में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल के अनमोल और अंशुल दो बेटे हैं।

Anmol has brought 'tremendous luck' with 40% rise in Reliance Cap stock since his induction: Chairman Anil Ambani on son joining board.

