Anil Ambani News: रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (Reliance ADA Group) के चेयरमैन अनिल अंबानी गुरुवार को कथित बैंक फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए। 66 साल के बिजनेसमैन सुबह करीब 10.30 बजे सेंट्रल दिल्ली में फेडरल जांच एजेंसी के ऑफिस में दाखिल हुए। इससे पहले बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी के 3716 करोड़ रुपये के मुंबई वाले घर ‘अबोड’ को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जब्त कर लिया था।

एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रोविजन्स के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। ED ने उनसे पहली बार अगस्त 2025 में पूछताछ की थी। यह जांच उनकी ग्रुप कंपनी, रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) द्वारा कथित तौर पर 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बैंक फ्रॉड से जुड़ी है।

अंबानी और उनकी कई ग्रुप कंपनियों पर लोन फ्रॉड के आरोप हैं और ED ने हाल ही में इन सभी मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्देशों पर SIT बनाई गई थी।

ED ने बुधवार को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अंबानी के मुंबई वाले घर ‘अबोड’ को अटैच कर दिया, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है।

ED की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक, उसने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) के खिलाफ बैंक लोन फ्रॉड और दूसरी फाइनेंशियल गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के लिए तीन मनी लॉन्ड्रिंग केस फाइल किए हैं।

खबर अपडेट हो रही है…

समाचार एजेंसी PTI के इनपुट के साथ