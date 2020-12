बैलगाड़ी में कार वाली फीलिंग, वीडियो शेयर कर आनंद महिंद्रा ने टेस्ला को दे दी चुनौती

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अकसर वह अपने ट्विटर अकाउंट पर मजेदार वीडियो या स्टोरी शेयर करते हैं।

कई बार इस प्लेटफॉर्म पर कॉम्पिटिशन भी आयोजित कर देते हैं। इस बार आनंद महिंद्रा ने एक ऐसा मजेदार वीडियो शेयर किया है जो अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। दरअसल, आनंद महिंद्रा ने एक बैलगाड़ी का वीडियो शेयर किया है। इस बैलगाड़ी के पिछले हिस्से को जुगाड़ तकनीक से कार का आकार दिया गया है। कार के आधे हिस्से को दो बैल खींचते नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो को आनंद महिंद्रा ने शेयर करते हुए टेस्ला के CEO एलन मस्क को टैग भी कर दिया है। इसके साथ ही महिंद्रा ने लिखा है, “मुझे नहीं लगता कि टेस्ला की गाड़ियां भी इस लो मेंटेनेंस रिन्यूएबल और एनर्जेटिक कार का मुकाबला कर सकती हैं।” आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर लोगों के मजेदार कमेंट भी आ रहे हैं।

I don’t think @elonmusk & Tesla can match the low cost of this renewable energy-fuelled car. Not sure about the emissions level, though, if you take methane into account… pic.twitter.com/C7QzbEOGys

— anand mahindra (@anandmahindra) December 23, 2020