आनंद्र महिंद्रा ने शेयर किया ‘बेबी’ THAR का वीडियो, लोग देने लगे महिंद्रा को नए बिजनेस की सलाह

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने ट्विटर के जरिए लोगों की किस्मत बदल दी है। वहीं, कई बार मजेदार और फनी वीडियोज शेयर कर लोगों से जुड़े रहते हैं। इसी कड़ी में अब आनंद महिंद्रा ने बेबी थार का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो पोस्ट पर लोगों ने आनंद महिंद्रा को नए बिजनेस की भी सलाह दे डाली।

क्या है वीडियो में: आनंद महिंद्रा ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एक शख्स बेबी थार बनाता दिख रहा है। आनंद महिंद्रा ने बताया कि इस अद्भुत वीडियो को कर्नाटक स्थि​त मांड्या के गुल्लूर गांव के पुनीथ ने भेजा है। इसके साथ ही पुनीथ ने आनंद महिंद्रा को अपनी रुचि के बारे में भी जानकारी दी। पुनीथ को पतंग बनाना, फ्लाइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट मेकिंग, ड्राइविंग, एडवेंचर, कुकिंग का शौक है। वह साल 2013 में 42×20 फीट की बड़ी पतंग बनाकर लिम्काबुक में रिकॉर्ड भी दर्ज करा चुके हैं।

Received this wonderful video from Punith from Gulur village, Mandya. He described his interests:

“Hobby- kite making, flying, Drawing, painting, craft making, driving, Adventure , cooking, etc. Limca record holder, by flying a huge kite like 42x20feet big kite on 2013.” (1/2) pic.twitter.com/qDm2Ekxoip

