8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभिन्न हितधारकों से सीधे उनके सुझाव और चिंताएं शेयर करने के लिए आमंत्रित किया है।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की एक टीम 24 अप्रैल 2026 को देहरादून (उत्तराखंड) जाएगी, जहां वह एम्प्लॉई यूनियन, एसोसिएशन और सरकारी इंस्टीट्यूशन्स के साथ बातचीत करेगी।

यह कदम ऐसे अहम समय पर उठाया गया है जब कई कर्मचारी संगठनों ने कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) के कुछ पहलुओं पर आपत्तियां उठाई हैं।

30 मार्च को जारी एक ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, कमीशन के साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड स्टेकहोल्डर्स को 10 अप्रैल 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी।

कमीशन ने कहा है कि इस कदम का मकसद एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पक्का करना है, जिससे सभी संबंधित ग्रुप्स उसकी रिकमेन्डेशन्स में कंट्रीब्यूट कर सकें।

क्यों जरूरी है यह स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन?

कंसल्टेशन प्रोसेस सिर्फ प्रोसिजरल नहीं है। यह 8वें वेतन आयोग की फाइनल सिफारिशों को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है।

कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और पेंशन में बदलाव करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी सिफारिशों का फाइनेंशियल असर बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है और इन्हें 1 जनवरी, 2026 से लागू करने का टारगेट है।

स्टेकहोल्डर्स के साथ सीधे जुड़कर, पैनल असल दुनिया से इनपुट इकट्ठा करने, जमीनी चिंताओं को समझने और यह पक्का करने की कोशिश कर रहा है कि इसकी सिफारिशें बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल हों।

टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर बढ़ती चिंताएं

यह कंसल्टेशन कमीशन के मैंडेट को लेकर कर्मचारी यूनियनों में बढ़ती बेचैनी के बीच भी हो रहा है।

कई यूनियनों (जिनमें बड़े स्टाफ बॉडीज भी शामिल हैं) ने पेंशन की अनिश्चितता, कोई साफ पे फॉर्मूला नहीं,फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन पर फोकस आदि मुख्य चिंताएं बताई हैं। इन मुद्दों ने यूनियनों को सरकार को फॉर्मल रिप्रेज़ेंटेशन और मेमोरेंडम देने के लिए प्रेरित किया है।

अब क्या कर सकते हैं स्टेकहोल्डर्स?

आयोग ने भागीदारी के लिए एक औपचारिक चैनल भी खोल दिया है। इसके तहत केंद्रीय सरकारी संगठन, संस्थान और कर्मचारी यूनियन देहरादून में होने वाली बैठक के लिए अपॉइंटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं।

इन बैठकों के दौरान वे अपनी चिंताएं और सुझाव सीधे आयोग के पैनल के सामने रख सकेंगे और भविष्य में आने वाली सैलरी और पेंशन से जुड़ी सिफारिशों को आकार देने में योगदान दे सकेंगे।

बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अप्रैल, 2026 तय की गई है।

फिजिकल मीटिंग के अलावा, कमीशन ने मेमोरेंडम सबमिशन और क्वेश्चनेयर के ज़रिए स्ट्रक्चर्ड फीडबैक भी शुरू किया है, जो एक मल्टी-लेयर्ड कंसल्टेशन अप्रोच को दिखाता है।

यह भी पढ़ें: 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, जो दशकों पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। केंद्र सरकार पहले ही इन नए नियमों को नोटिफाई कर चुकी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…