दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमान आज कई भारतीय मूल के प्रोफेशनल्स के हाथ में है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी के बाद अब एक और भारतीय मूल का नाम दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में अमेरिकी अखबार ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ में एक रिपोर्ट छपी है। इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ की लिस्ट है।

टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क इस लिस्ट में टॉप पर हैं। फिर भारतीय मूल के सीईओ आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी वेलटावर के सीईओ शंख मित्रा (Shankh Mitra) इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। यह भारतीयों के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है।

दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों के CEO भारतीय मूल के हैं। कुछ दिन पहले ही व्हॉट्सअप के सीईओ का पद भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर और CRED के फाउंडर कुणाल शाह को दिया गया था। उसके बाद अब शंख मित्रा का नाम खबरों में आया है। शंख मित्रा कौन हैं? उन्होंने यह छलांग कैसे लगाई? आइए जानते हैं…

कौन हैं शंख मित्रा?

शंख मित्रा अमेरिका की एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी वेलटावर के सीईओ हैं। उन्होंने 2016 में वेलटावर में काम करना शुरू किया। फिर 2018 में वे कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने। फिर 2020 में वे कंपनी के CEO बने। वेलटावर ‘S&P 500’ यानी अमेरिका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 500 लीडिंग कंपनियों में से एक है।

शंख मित्रा का एजुकेशन

शंख मित्रा का सफर भारत से शुरू हुआ। उन्होंने कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी से ‘बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग’ की डिग्री पूरी की। उन्होंने ‘इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग’ में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की। उन्होंने ‘एप्लाइड वैल्यू इन्वेस्टिंग’ में MBA पूरा किया।

शंख मित्रा का करियर

शंख मित्रा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइसवाटरहाउसकूपर्स में पांच साल तक काम किया। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेक्टर में काम करना शुरू किया। उन्होंने 2009 में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में एनालिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। उसके बाद सिटाडेल इन्वेस्टमेंट ग्रुप और मिलेनियम पार्टनर्स में सिक्योरिटीज और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम किया।

शंख ने 2016 में वेलटावर में काम करना शुरू किया। यह कंपनी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो हाउसिंग और हेल्थकेयर के फील्ड में काम करती है। इस कंपनी में शंख की तरक्की बढ़ती रही।

अक्टूबर 2020 में कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जेफरी एच. डोनह्यू ने कहा, “पिछले पांच वर्षों में शंख की सूझबूझ की वजह से कंपनी की स्थिति मजबूत हुई है।” उस समय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शंख को CEO अपॉइंट किया था।

कितना है कुल मानदेय?

द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शंख मित्रा दुनिया के दूसरे सबसे अधिक पे-पैकेज पाने वाले CEO हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कुल वार्षिक पे पैकेज (Total Compensation) 821 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 7,750 करोड़ रुपये) रहा यानी हर महीने 645 करोड़ 82 लाख 1 हजार 13 हजार 1513 और हर दिन करीब 21 करोड़ 17 लाख रुपये।

WSJ की रैंकिंग में शंख मित्रा दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पहले स्थान पर टेस्ला के CEO इलॉन मस्क हैं। मस्क का कुल पे पैकेज 158 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो शंख मित्रा के पैकेज से कई गुना अधिक है।

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भारतीय स्टार्टअप जगत के जाने-माने उद्यमी और क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह अब एक नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर जैसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी मेटा ने उन्हें व्हाट्सएप का नया प्रमुख नियुक्त किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…