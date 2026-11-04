अमूल ने 1 किलो देसी घी की कीमत 50 रुपये तक बढ़ा दी है। वहीं 500 मक्खन की कीमत 15 रुपये बढ़ा दी है।

यह ब्रेकिंग न्यूज है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें…