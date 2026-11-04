\u0905\u092e\u0942\u0932 \u0928\u0947 1 \u0915\u093f\u0932\u094b \u0926\u0947\u0938\u0940 \u0918\u0940 \u0915\u0940 \u0915\u0940\u092e\u0924 50 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u0924\u0915 \u092c\u0922\u093c\u093e \u0926\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902 500 \u092e\u0915\u094d\u0916\u0928 \u0915\u0940 \u0915\u0940\u092e\u0924 15 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e \u0926\u0940 \u0939\u0948\u0964\u092f\u0939 \u092c\u094d\u0930\u0947\u0915\u093f\u0902\u0917 \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c \u0939\u0948\u0964 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u0930\u0939\u0947\u0902.