अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत ट्रेन: अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस की कमर्शियल सर्विस जल्द ही शुरू होगी। इस नई ट्रेन सर्विस के शुरू होने से पंजाब और पश्चिम बंगाल के बीच रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद है।

चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्टरी की बनाई यह नई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा ही ट्रैवल एक्सपीरियंस देती है, लेकिन इसे खास तौर पर कम और कम-मिडिल इनकम कैटेगरी के पैसेंजर को सस्ती सर्विस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस का रूट (Amritsar-New Jalpaiguri Amrit Bharat Express route)

अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14664/14663 के तौर पर चलेगी। यह गोरखपुर और फोर्सगंज होते हुए चलेगी। 11 मई, 2026 के एक लेटर में, रेलवे बोर्ड (RB) ने कहा कि यह सर्विस दोनों राज्यों के बीच हर हफ़्ते चलेगी। ट्रेन अमृतसर से हर गुरुवार और न्यू जलपाईगुड़ी से हर शनिवार को चलेगी।

अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज (Amritsar-New Jalpaiguri Amrit Bharat Express Stoppage)

अमृतसर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच अपनी यात्रा के दौरान, ट्रेन नंबर 14664/14663 35 स्टेशनों पर रुकेगी। ये स्टेशन जालंधर सिटी, लुधियाना, अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थ नगर, आनंद नगर, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड, कमतौल, शिशो, सकरी, झंझारपुर, निर्मली, सरायगढ़, राघोपुर, नरपतगंज, फोर्ब्सगंज, अररिया, ठाकुरगंज, बागडोगरा और सिलीगुड़ी हैं।

अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस का ​​टाइमिंग (Amritsar-New Jalpaiguri Amrut Bharat Express Timings)

ट्रेन नंबर 14664 हर गुरुवार को अमृतसर से 12:45 बजे चलेगी और शनिवार को 04:15 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन नंबर 14663 हर शनिवार को 08:00 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से चलेगी और सोमवार को 02:20 बजे अमृतसर पहुंचेगी।

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कर्नाटक में रोजाना लाखों लोग अपने काम, पढ़ाई और दूसरे जरूरी काम पर जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर बेंगलुरु और आसपास के शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए समय पर और नियमित ट्रेन सेवा बेहद अहम होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन सेवाओं को अब रेगुलर दैनिक और साप्ताहिक ट्रेनों में बदलने का फैसला किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…