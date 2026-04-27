भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश से दो नई ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक सुविधाओं और बेहतर यात्रा अनुभव के साथ आएंगी, लेकिन खास बात यह है कि इन्हें कम और निम्न-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर किफायती बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश को मिलेंगी दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें

राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के अनुसार, दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस और हडपसर, तथा अयोध्या कैंट और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) के बीच चलेंगी। इन ट्रेन सेवाओं से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच रेल कनेक्टिविटी में और सुधार होने की उम्मीद है।

अयोध्या कैंट-एलटीटी अमृत भारत एक्सप्रेस: रूट, टाइमिंग, स्टॉप

उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) शशि कांत त्रिपाठी ने एक बयान में कहा, “रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस और अयोध्या कैंट के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22111/22112) चलाने का फैसला किया है। इस सेवा का उद्घाटन 28 अप्रैल, 2026 को अयोध्या धाम स्टेशन से किया जाएगा।”

अपनी पहली यात्रा पर अयोध्या कैंट-एलटीटी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 02212 के रूप में चलेगी। यह अयोध्या धाम से 16:45 बजे रवाना होगी। ट्रेन में 22 कोच होंगे, जिनमें 8 स्लीपर क्लास, 11 जनरल क्लास, 2 SLR कोच और 1 पेंट्री कार शामिल हैं।

ट्रेन नंबर 02212 अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल रास्ते में 12 स्टेशनों पर रुकेगी। ये स्टेशन सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज, मानिकपुर, सतना, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, जलगांव, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे हैं।

बनारस-हडपसर अमृत भारत एक्सप्रेस: ​​रूट, समय, स्टॉप

NCR के CPRO ने कहा, “रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई बनारस-हडपसर-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस (दैनिक) शुरू करने का फैसला किया है; इस सेवा की पहली यात्रा 28 अप्रैल, 2026 को बनारस से होगी।”

अपनी पहली यात्रा पर बनारस-हडपसर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 02531 के रूप में चलेगी। यह बनारस से 16:45 बजे रवाना होगी। ट्रेन में 22 कोच होंगे, जिनमें 8 स्लीपर क्लास, 11 जनरल क्लास, 2 SLR कोच और 1 पेंट्री कार शामिल हैं।

ट्रेन नंबर 02531 बनारस-हडपसर अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल रास्ते में 18 स्टेशनों पर रुकेगी। ये स्टेशन ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहिल्यानगर और दौंड कॉर्ड लाइन हैं।

यह भी पढ़ें: यह भी पढ़ें: रेलवे चलाएगा 2100 समर स्पेशल ट्रेनें

सेंट्रल रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को मैनेज करने के लिए 2100 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये स्पेशल ट्रेन सर्विस 15 अप्रैल से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेंगी। इनमें से 735 ट्रेनों को अनारक्षित जबकि 624 ट्रेनों को आरक्षित सर्विसेज के तहत चलाया जाएगा। सेंट्रल रेलवे ने X (Twitter) पर समर स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी यह जानकारी साझा की। यहां पढ़ें पूरी खबर…