उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के लिए एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा ही ट्रैवल एक्सपीरियंस देती हैं, लेकिन इन्हें खास तौर पर कम और कम-मिडिल इनकम कैटेगरी के पैसेंजर्स को सस्ती सर्विस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

पिछले महीने, रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू कीं। ये बनारस-हडपसर (पुणे) अमृत भारत एक्सप्रेस और अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) अमृत भारत एक्सप्रेस हैं।

नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट (Amrit Bharat Express train Route)

नेशनल ट्रांसपोर्टर ने दिल्ली और गोरखपुर के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस नई ट्रेन से उत्तर प्रदेश और नेशनल कैपिटल के बीच रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होने की उम्मीद है।

27 अप्रैल, 2026 के एक लेटर में RB ने कहा: “रेल मंत्रालय गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने को मंज़ूरी देता है।”

अभी, आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) और दरभंगा जंक्शन के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलती है, जिसमें गोरखपुर जंक्शन एक खास स्टॉप है।

दिल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर और स्टॉपेज (Delhi-Gorakhpur Amrit Bharat Express Train Number, Stoppages)

दिल्ली-गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14046/14045 के तौर पर चलेगी। अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन रास्ते में 11 स्टेशनों पर रुकेगी। ये गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बुढ़वाल, गोंडा, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थ नगर और आनंद नगर हैं।

गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का टाइमिंग (Gorakhpur-Delhi Amrit Bharat Express Timing)

गोरखपुर-दिल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन हर हफ्ते चलेगी। यह ट्रेन हर मंगलवार को दिल्ली और गोरखपुर से चलेगी। ट्रेन नंबर 14046 दिल्ली से 00:40 बजे चलेगी और अगले दिन 15:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 14045 गोरखपुर जंक्शन से रात 9:40 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर 12:50 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी।

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गर आप दिल्ली में रहते है और अयोध्या राम लला के दर्शन करने जाने का सोच रहे हैं। तो यहां खबर आपके काम की है यहां हम आपको दिल्ली से अयोध्या के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की जानकारी दे रहे हैं। यहां ट्रेन सुबह 6:10AM शुरू होती है और उसी दिन 2:30 बजे अयोध्या पहुंचा देती है। इस तरह आप इस ट्रेन से आप सिर्फ 8 घंटे 20 मिनट में दिल्ली से अयोध्या का सफर पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाइमिंग, रूट, किराया समेत बाकी डिटेल…