अमृत भारत ट्रेन: ​​रेल मंत्रालय ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह नई ट्रेन गुजरात और बिहार के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई अहम शहरों को भी जोड़ेगी।

अमृत भारत ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा ही सफर का अनुभव देती हैं, लेकिन इन्हें खास तौर पर कम और कम-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को सस्ती सेवा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस: ​​ट्रेन नंबर, दूरी और सफर का समय

भुज-बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19427/19428 के तौर पर चलेगी। यह ट्रेन लगभग 2,532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गोरखपुर होते हुए चलेगी। यह 110 किमी/घंटा से 130 किमी/घंटा की रफ़्तार से चलेगी।

भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस: ​​स्टॉपेज

भुज और बरौनी के बीच सफर के दौरान, अमृत भारत एक्सप्रेस कई अहम स्टेशनों पर रुकेगी।

इसके मुख्य स्टॉपेज में समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज़्ज़तनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुज़फ़्फ़रपुर और समस्तीपुर वगैरह शामिल हैं।

यह रूट गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सफ़र करने वाले यात्रियों को कनेक्टिविटी देगा।

भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस: ​​टाइमिंग

ट्रेन नंबर 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से शाम 5:30 बजे चलेगी और बरौनी सुबह 4:05 बजे पहुंचेगी। वापसी की दिशा में, ट्रेन नंबर 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस रात 11:55 बजे बरौनी से चलेगी और दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी।

भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस: ​​चलने के दिन

भुज-बरौनी सेवा हफ्ते में तीन दिन चलेगी: सोमवार, बुधवार और शनिवार। बरौनी-भुज सेवा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी।

2023 में शुरू की गई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सेमी-ऑटोमैटिक कपलर, आग का पता लगाने वाले सिस्टम, सीलबंद गैंगवे और टॉक-बैक यूनिट जैसी आधुनिक सुविधाएँ हैं। इस आधुनिक ट्रेन में 11 जनरल क्लास कोच, 8 स्लीपर क्लास कोच, 1 पैंट्री कार और 2 लगेज-सह-दिव्यांगजन कोच हैं।

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भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सर्दियों में कोहरे के दौरान 13 ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है।

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुसार, चार ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनें चुनिंदा दिनों पर कम फेरों (ट्रिप्स) के साथ चलेंगी। दो ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…