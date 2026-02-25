केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत बढ़ती इंटरनेशनल अनिश्चितता के समय में अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश को अब लगभग दो-तिहाई ग्लोबल कॉमर्स तक खास ट्रेड एक्सेस मिला हुआ है।

वह कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) द्वारा ऑर्गनाइज किए गए 5वें नेशनल एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस समिट 2026 के आखिरी सेशन को एड्रेस कर रहे थे। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में हिस्सा लिया।

भारत की ट्रेड ताकत अपने पीक पर: गोयल

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, पीयूष गोयल ने कहा, “जब दुनिया अनिश्चितता का सामना कर रही है, भारत ट्रेड, विश्वास और ट्रांसफॉर्मेशन के पुल बनाने में बिज़ी है,” उन्होंने ग्लोबल कॉमर्स में भारत की बढ़ती मौजूदगी पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में देश ने नौ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) किए हैं, ये सभी “डेवलप्ड इकॉनमी” के साथ हैं।

मंत्री ने कहा, “आज, भारत को ग्लोबल ट्रेड के लगभग दो-तिहाई हिस्से में खास ट्रेड एक्सेस मिला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की देखरेख में हुए सभी नौ FTA डेवलप्ड इकॉनमी के साथ हुए हैं जो भारत के साथ मुकाबला नहीं करते बल्कि भारत की तेज ग्रोथ की यात्रा में साथ देते हैं।”

गोयल ने आगे कहा कि हाल के वर्षों में ग्लोबल ट्रेड में भारत की स्थिति में काफी बदलाव आया है।

उन्होंने कहा, “आज दुनिया यह नहीं पूछती कि भारत के साथ ट्रेड करना है या नहीं। आजकल देश यह सवाल पूछ रहे हैं कि हम भारत के साथ कितनी जल्दी ट्रेड कर सकते हैं? हम भारत के साथ कितनी जल्दी बिजनेस बढ़ा सकते हैं?”

फोकस में भारत FTA बातचीत

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, मंत्री ने यह भी बताया कि उसी दिन छह घंटे के अंदर, भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ FTA बातचीत शुरू कर दी थी, इज़राइल के साथ फाइनल बातचीत में लगा हुआ था और चिली के साथ बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रहा था।

मंत्री ने आगे बताया कि ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ मर्चेंडाइज ट्रेड उनके अपने-अपने FTAs ​​के पूरा होने के बाद दोगुना हो गया है, जो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए गहरी ट्रेड पार्टनरशिप के फायदों को दिखाता है।

एक्सपोर्ट ग्रोथ को तेज करने के लिए चार-पॉइंट स्ट्रैटेजी बताते हुए, गोयल ने MSMEs और लोकल क्लस्टर्स को FTA फायदों को ज्यादा फैलाने, वर्ल्ड-क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर नए सिरे से ध्यान देने, ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स की ओर वैल्यू चेन में आगे बढ़ने और जिला-लेवल एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बनाने के लिए मजबूत कॉर्पोरेट मेंटरशिप की अपील की।

