भारत के सबसे बड़े कारोबारी परिवारों की नई तस्वीर सामने आ गई है। 2026 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया की सबसे मूल्यवान पारिवारिक कारोबार सूची में देश के सबसे मूल्यवान पारिवारिक कारोबारों को उनकी कुल वैल्यू के आधार पर रैंक किया गया है। इस साल टॉप 10 परिवारों की कुल वैल्यू बढ़कर ₹70.5 लाख करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल ₹69 लाख करोड़ थी।

इस सूची में अंबानी परिवार एक बार फिर पहले स्थान पर है। इसके अलावा बिड़ला, जिंदल, बजाज, महिंद्रा, वेदांता, HCL और विप्रो जैसे बड़े कारोबारी घराने भी टॉप 10 में शामिल हैं। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि इस साल कौन-सा परिवार किस नंबर पर है…

अंबानी परिवार: अंबानी परिवार रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर है, जिसकी वैल्यू ₹25.83 लाख करोड़ है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला यह फैमिली बिजनेस एनर्जी सेक्टर में काम करता है। कुमार मंगलम बिड़ला परिवार: इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कुमार मंगलम बिड़ला परिवार है। इनके पास आदित्य बिड़ला ग्रुप है, जिसकी वैल्यू ₹8.14 लाख करोड़ है। इस ग्रुप की सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में बड़ी मौजूदगी है। जिंदल परिवार: JSW स्टील के जरिए जिंदल परिवार की कुल वैल्यू ₹8.02 लाख करोड़ आंकी गई है। ये परिवार लिस्ट में चौथे नंबर पर है। सज्जन जिंदल के नेतृत्व में समूह ने मेटल और माइनिंग कारोबार में मजबूत पहचान बनाई है। बजाज परिवार: बजाज परिवार इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। बजाज ग्रुप की वैल्यू ₹7.70 लाख करोड़ है। नीरज बजाज के नेतृत्व में, यह बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता है। महिंद्रा परिवार: महिंद्रा परिवार महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ लिस्ट में पांचवें स्थान पर है, इसकी वैल्यू ₹5.15 लाख करोड़ है। आनंद महिंद्रा के नेतृत्व में तीसरी पीढ़ी के इस बिज़नेस का ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी इंटरेस्ट है। अनिल अग्रवाल परिवार: इस लिस्ट में अनिल अग्रवाल परिवार छठे स्थान पर है, जिसमें वेदांता की वैल्यू ₹4.45 लाख करोड़ है। प्रिया अग्रवाल हेब्बार के नेतृत्व में यह बिजनेस मेटल्स और माइनिंग सेक्टर में काम करता है। मुरुगप्पा परिवार: मुरुगप्पा परिवार चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ सातवें नंबर पर है, जिसकी वैल्यू ₹3.06 लाख करोड़ है। यह पारिवारिक बिजनेस वेल्लयन सुब्बैया के नेतृत्व में मुख्य रूप से फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता है। नादर परिवार: यह परिवार लिस्ट में 8वें नंबर पर है। HCL टेक्नोलॉजीज की वैल्यू ₹2.91 लाख करोड़ है। रोशनी नादर मल्होत्रा ​​के नेतृत्व में यह बिजनेस सॉफ्टवेयर और सर्विसेज सेक्टर में काम करता है। प्रेमजी परिवार: प्रेमजी परिवार लिस्ट में नौवें नंबर पर है, जिसमें विप्रो की वैल्यू ₹2.72 लाख करोड़ है। रिशाद प्रेमजी के हेड में यह बिजनेस सॉफ्टवेयर और सर्विसेज़ में काम करता है। दानी, चोकसी और वकील परिवार: यह परिवार मिलकर दसवें नंबर पर हैं, जिसमें एशियन पेंट्स की वैल्यू ₹2.48 लाख करोड़ है। इस बिजनेस को आर. शेषशायी हेड कर रहे हैं, जो फाउंडिंग परिवारों के बाहर के एक प्रोफेशनल लीडर हैं। एशियन पेंट्स केमिकल्स इंडस्ट्री में काम करती है।

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आपने कभी Zepto, Instamart या Blinkit से 10-15 मिनट में दूध, ब्रेड या किराने का सामान मंगाया है, तो आपके मन में भी सवाल जरूर आया होगा कि इतनी तेज डिलीवरी देने वाली कंपनियां आखिर कमाई कैसे करती हैं? ये कंपनियां कई बार भारी डिस्काउंट भी देती हैं, ऐसे में लगता है कि इन्हें फायदा कैसे होता होगा।

असल में क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं है। कंपनियों की कमाई कई अलग-अलग स्रोतों से होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में…