ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 65,443 करोड़ रुपये यानी 7 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश करेगी। मंगलवार को कंपनी ने साल 2030 तक इस निवेश की योजना का ऐलान किया है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह नया निवेश उन 4 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 37396 करोड़ रुपये) के अलावा होगा, जो पहले ही भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तय किए जा चुके हैं।

अमेज़न ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चार नई बड़ी पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनकी कुल क्षमता 934 मेगावाट (MW) है।

इनमें कर्नाटक में 234 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना और 200 मेगावाट की संयुक्त सौर-पवन परियोजना, मध्य प्रदेश में 300 मेगावाट की सौर परियोजना और राजस्थान में 200 मेगावाट की सौर परियोजना शामिल हैं।

कंपनी ने बताया कि ये परियोजनाएं उसके पहले से तय 4 अरब अमेरिकी डॉलर के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और इन्हें ‘पावर परचेज एग्रीमेंट’ (PPA) के जरिए हासिल किया गया है।

एक बार चालू हो जाने पर, भारत में अमेजन की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कुल क्षमता 2 गीगावाट (GW) से अधिक हो जाएगी। यह इतनी बिजली पैदा करने के लिए काफी है, जिससे 35 लाख से अधिक भारतीय परिवारों की सालाना जरूरतें पूरी की जा सकेंगी।

इस घोषणा का स्वागत करते हुए, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “इस तरह के निवेश भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ आर्थिक विकास में मदद करने में अहम भूमिका निभाते हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि ये निवेश भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाते हैं।

अमेज़न की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर कारा हर्स्ट ने कहा, “7 अरब अमेरिकी डॉलर का यह अतिरिक्त निवेश हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दिखाता है। इससे पवन और सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े दीर्घकालिक लक्ष्यों में भी योगदान देगा।”

वैश्विक स्तर पर कंपनी के पास 700 से अधिक पवन और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट हैं, जिनकी कुल क्षमता 40 GW से भी ज्यादा है।

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अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान जेसी ने कहा कि अमेजन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर अपना निवेश बढ़ाएगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…