Amazon CEO Jeff Bezos ने चेताया- मंदी रहेगी अभी, पैसा रखिए, टीवी-फ्रिज मत ख़रीदिए

Amazon Ceo Jeff Bezos: वहीं जेफ बेजोस ने कहा है कि वह अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करेंगे। जेफ बेजोस अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए खर्च कर सकते हैं।

Amazon CEO: ऐमज़ॉन के सीईओ जेफ बेजोस (Image source: Andrew Harrer/Bloomberg)

